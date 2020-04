Il 19 aprile la Farnesina riporterà a casa gli italiani bloccati a Orlando

Si sta per concludere nel migliore dei modi l’Odissea degli italiani bloccati a Orlando. La Farnesina, come anticipato mercoledì da Giornalettismo, ha annunciato l’accordo con la compagnia Neos per un volo (con destinazione Fiumicino e Milano Malpensa) per riportare a casa gli oltre cento nostri connazionali che si trovano in Florida per lavorare all’interno del parco Disneyworld. Le loro richieste hanno attirato anche l’attenzione mediatica di molti personaggi e ora, il prossimo 19 aprile, potranno fare il loro rientro.

«Per coloro che non sono rientrati nei giorni precedenti – ci ha fatto sapere il Ministero degli Esteri -, la Farnesina ha organizzato per il 19 aprile, in raccordo con Neos, un volo da Orlando a Fiumicino e Malpensa per rimpatriare gli oltre 100 ragazzi italiani del progetto Disney bloccati in Florida». Pochi giorni e poi anche loro potranno tornare, dopo aver sorvolato l’Oceano Atlantico, le loro famiglie in Italia.

Italiani bloccati a Orlando, ecco il volo organizzato dalla Farnesina

I giovani italiani erano partiti alla volta della Florida per prendere parte a un progetto, promosso dal Cultural Representative Program della Disney, che aveva come fine quello di un contratto a tempo determinato per lavorare all’interno dell’Ecosistema del famoso parco divertimenti e fiabesco di Disneyworld a Orlando. L’emergenza Coronavirus, però, ha fermato il progetto e questi italiani bloccati a Orlando si sono trovati sperduti senza poter far rientro a casa, viste le restrizioni esistenti.

I 70mila italiani riportati a casa

La mobilitazione e l’attenzione mediatica, ha portato alla soluzione già anticipata ieri dal nostro giornale: il 19 aprile ci sarà questo volo per riportate i nostri connazionali in Italia. Un’iniziativa già presa in precedenza, per altri episodi simili da inizio emergenza, dalla Farnesina che nelle ultime settimane ha fatto tornare a casa oltre 70mila cittadini che si trovavano all’estero.