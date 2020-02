Il primo caso di Coronavirus al Sud: è una donna bergamasca in vacanza a Palermo

Una turista bergamasca è stata ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo ed è risultata positiva al test sul Coronavirus. Lo ha annunciato il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci che ha anche sottolineato come le condizioni di salute della donna non siano gravi. Disposta anche la quarantena per il gruppo di amici con cui la donna è stata a stretto contatto negli ultimi giorni. Si tratta del primo caso di contagio di Coronavirus a Palermo e in tutto il Sud Italia.

La donna è stata ricoverata nel policlinico palermitano nella serata di lunedì e il primo test ha dato esito positivo. La turista si trova a Palermo per una breve vacanza in compagnia di un gruppo di amici che ora, seguendo il protocollo, saranno messi in quarantena per verificare l’eventuale contagio dovuto dal contatto con la turista bergamasca. Il campione biologico, il tampone, è stato inviato all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma dove sarà analizzato dal team di esperti.

Coronavirus a Palermo: è una turista bergamasca

«Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche – ha detto il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci -. La signora è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello ed è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere».

Un presunto caso anche a Firenze

In attesa delle controanalisi che dovranno dare conferma – come indicato dal protocollo – il contagio sarebbe il primo caso di Coronavirus a Palermo e in tutto il Sud Italia. Nel frattempo si attendono notizie anche da Firenze dove un uomo, un imprenditore con diverse aziende in Oriente, sarebbe risultato positivo al test. Si attendono conferme dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

