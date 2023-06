BJ Barone e Frankie Nelson, sono una coppia gay canadese. Lo scatto del loro bambino, nato attraverso la GPA, venne usato da FdI per fare una campagna contro le unioni civili. Ora è arrivata la sentenza dopo la causa

Fratelli d’Italia condannato per l’uso improprio di foto contro la GPA

Avevano preso una fotografia dal web, senza pensare al copyright e stravolgendo il senso di quello scatto. Per questo motivo, il Tribunale Civile di Roma ha condannato il partito di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). La conferma è arrivata oggi pomeriggio, durante la conferenza stampa organizzata dagli avvocati di GAY LEX che, grazie a Cathy La Torre, Michele Giarratano e Stefania Gervasi, hanno seguito pro bono la causa. Dunque, arriva la parola fine nella causa della coppia canadese contro FdI.

Coppia canadese contro FdI, la sentenza di condanna

Tutto era iniziato nel 2014, quando nacque il piccolo Milo, figlio di una coppia canadese. L’immagine dei due uomini che, in lacrime di gioia, stringono al petto il bambino nato grazie alla GPA, divenne virale. Ma nel 2016, quello stesso scatto – realizzato da una fotografa professionista – fu utilizzato da alcuni esponenti di #FdI per dare vita a una campagna propagandistica contro le unioni civili (il ddl Cirinnà) e la gestazione per altri. Gli avvocati di GAY LEX – nelle figure di Cathy La Torre, Michele Giarratano – hanno aiutato la coppia nella causa contro il partito. Fino alla sentenza di oggi.

Giornalettismo ha intervistato la coppia e BJ Barone e Frankie Nelson che dal Canada ci hanno raccontato la loro storia. Una sentenza che ricalca il precedente del 2014, quando sempre Fratelli d’Italia – in barba alla tutela del diritto d’autore – modificò con slogan contro le adozioni omogenitoriali uno scatto realizzato da Oliviero Toscani. Anche in quel caso, la campagna “anti” di FdI divenne virale, con parlamentari ed esponenti del partito che la resero virale sui social. E, alla fine, arrivò la condanna.