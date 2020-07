Belen vola a Capri da Gian Maria Antinolfi

Colpo di scena. Belen Rodriguez torna a Napoli, anzi a Capri; non per Stefano De Martino ma per un’altra ragione. Questo weekend si festeggia il compleanno di Gian Maria Antinolfi, il ragazzo napoletano che in queste ultime settimane è molto ‘vicino’ alla showgirl. Antinolfi, è stato presentato alla Rodriguez dal suo stilista di fiducia Mattia Ferrari.

Belen Rodriguez e Gian Maria Antinolfi, la showgirl arriva a Capri

Nuovo amore per la Rodriguez? In queste ore inoltre, rivela Giornalettismo, sta prendendo forma il nuovo cast di Tu sì que vales. La presenza di Belen è confermata? O no, dato che si trova a Capri mentre il programma sta per iniziare?

