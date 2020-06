De Martino tra Maria Rosaria e Sara, così riparte lontano da Belen

La vita napoletana di Stefano De Martino, che ha confermato l’affitto della casa con piccolo giardino in zona Posillipo (casa mai amata da Belen Rodriguez che preferiva sempre andare in hotel quando veniva a trovare il suo uomo, ndr) non è per nulla dedita alla riflessione o legata al momento di dolore dopo la separazione con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, come riparte la sua vita lontano da Belen

Il conduttore di “Made in Sud” sorpreso anche in discoteca con amici ha ricostruito la sua vita ripartendo dalla sua Napoli e da conquiste su conquiste. Come rivela Giornalettismo sui social Stefano si mostra a bordo del suo “gozzo – vintage – modern” , ormeggiato al Molo Luise, con video nostalgici tra musica, tramonto e… sponsorizzazioni social. Già, ma chi gira i video di De Martino in barca? Il ragazzo è davvero un lupo di mare solitario? Assolutamente no.

La vita del conduttore cresciuto a Torre Annunziata si divide anche tra conquiste una via l’altra. Lui che ha dichiarato: “Con le donne ho chiuso”, in realtà ha detto una bugia bianca. Il suo cuore infatti è diviso, conteso, tra Maria Rosaria, una ballerina “riccia” di “Made in Sud” e la giovane Make Up artist di nome Sara (giovanissima influencer che ricorda nelle forme e nel viso anche Belen) che ha conosciuto per motivi di lavoro. Entrambe le ragazze custodiscono un cuore caliente.

Stefano, invece, custodisce gelosamente la sua privacy, non appare in pubblico con nessuno e soprattutto conosce i mezzi, gli orari e usa gli spostamenti giusti; per beffare i paparazzi e condividere, soprattutto, serate e tramonti in barca in dolce compagnia… senza essere disturbato. Così Stefano riparte lontano da Belen.

(FOTO di Stefano De Martino impegnato in Stasera tutto è possibile)