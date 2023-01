Cosa si può fare per abbattere le barriere architettoniche di Internet?

Il monografico di Giornalettismo per capire a che punto siamo con l'azzeramento delle barriere digitali in Italia e quanto sono accessibili i siti Web e i social network per le persone con disabilità

Giornalettismo ha dedicato una serie di articoli al tema dell’accessibilità di Internet da parte di chi ha una disabilità visiva, uditiva, motoria o cognitiva. La digitalizzazione e in particolare Internet, infatti, hanno permesso di facilitare molti aspetti della vita delle persone ma restano tuttora alcune barriere digitali da abbattere: l’Unione europea infatti ha un piano per rendere tutti i siti Web accessibili per le persone con disabilità entro il 2025. A livello legislativo si tratta di un percorso complesso ma tutti i siti Web, di ogni Paese, dovranno adeguarsi a questi standard. AccessiWay è un’azienda che si occupa proprio di questo: creare percorsi dedicati e strumenti all’avanguardia per rendere accessibili siti Web e applicazioni per dispositivi mobili. MySecretCase, per esempio, è uno dei siti Web che si è rivolto all’azienda per rendersi accessibile. Dajana Gioffrè, Chief Visionary Officer dell’azienda, ha spiegato a Giornalettismo quali sono gli aspetti migliorabili quando si parla di accessibilità di Internet. Abbiamo intervistato anche Marco Andriano, Marina Cuollo, Elena e Maria Chiara Paolini, dei content creator che utilizzano i social anche per fare informazione su temi riguardanti la disabilità che ci hanno spiegato quali sono le principali difficoltà delle persone con disabilità quando utilizzano Internet o i dispositivi tecnologici.

Quanto è accessibile Internet? Il monografico di Giornalettismo sulle barriere digitali

Nel monografico che abbiamo dedicato a questo argomento abbiamo cercato di capire quali sono le principali difficoltà che le persone con disabilità devono affrontare quando utilizzano i siti Web o i social network più noti, quali sono le barriere digitali che bisogna ancora abbattere e quali sono le principali applicazioni che possono aiutare le persone con disabilità nella loro vita quotidiana. Infine, abbiamo indagato sulla situazione dell’accessibilità di Internet in Italia e sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale in questo ambito.