La nuova settimana si è aperta all’insegna dello sport, visto che Rai Uno ha trasmesso la partita degli Azzurri contro l’Armenia, per le Qualificazioni a Euro 2020. Il match si è chiuso a favore dell’Italia, una vittoria schiacciante anche in termini di share. Italia-Armenia si è aggiudicato la serata superando il 20%: hanno fatto il tifo per gli Azzurri oltre 5 milioni di telespettatori. Oltre allo sport, doppio fronte dedicato all’approfondimento: da un lato Report e dall’altro Quarta Repubblica, ma il programma di Rai Tre è stato visto da 1 milione di telespettatori in più, rispeto a quello di Rete Quattro. Migliorano gli ascolti tv di Live non è la D’Urso: la settimana scorsa aveva superato il 14% e ieri sera ha fatto ancora meglio, guadagnando un punto di share.

Dati ascolti tv 18 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Calcio – Qualificazioni Europei 2020: Italia VS Armenia si è chiusa con la vittoria schiacciante degli Azzurri, che hanno segnato 9 gol vincendo, appunto, 9-1. La partita è stata seguita da 5.703.000 spettatori pari al 21.7% di share.

Rai Due – Stasera tutto è possibile – Il meglio: affidare la prima serata di Rai Due a Stefano De Martino si è rivelata mossa vincente per Carlo Freccero, che certamente punterà ancora sull’ex ballerino di Amici. Il marito di Belen Rodriguez è piaciuto molto al pubblico, che lo ha premiato con ascolti altissimi in ogni messa in onda. Il meglio di ieri è stato seguito da 1.450.000 spettatori pari al 7.5% di share.

Rai Tre – Report: quinta puntata del programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci, chw si è occupato di intercettazioni telematiche e cybersecurity, di evoluzioni tecnologiche e loro implicazioni nella vita quotidiana da qui ai prossimi 20 anni e di principio della non istituzionalità del bene immobile. Report fa meglio di Quarta Repubblica, conquistando 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%.

Canale 5 – Live non è la D’Urso: nel salotto di Barbara D’Urso si sono alternati Heather Parisi, in studio col marito e i figli, Taylor Mega e Laura Desiree. Alle prese con la sfida de “Le 5 sfere” il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Vittorio Feltri. Il programma è stato visto da 2.532.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Italia 1 – Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma: secondo capitolo della saga con Johnny Depp protagonista nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici, Jack Sparrow. Il film ha tenuto davanti alla tv 1.438.000 spettatori (6.8% di share).

Rete 4- Quarta Repubblica: nuovo appuntamento col programma di Nicola Porro, che porta in prima serata la politica e l’attualità. Ospiti della puntata il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli (Pd) e il Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S). Gli spettatori della puntata sono stati 1.117.000 pari al 6.1% di share.

La 7 – Grey’s Anatomy: in onda la quindicesima stagione del popolarissimo medical drama., visto ieri sera da 717.000 spettatori con uno share del 3.1%.

(credits immagine di copertina: ANSA/CARMELO IMBESI)