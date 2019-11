Adriano Celentano ci riprova, ma anche la seconda puntata del suo Adrian non ha ottenuto risultati soddisfacenti. Il programma stenta a decollare e delude le già basse aspettative, che anche nella passata edizione si erano dovute scontrare con uno share e degli ascolti tv per nulla edificanti. Non a caso, il programma era stato chiuso anticipatamente e rinviato, anche se ufficialmente per motivi di salute dell’artista. Ma certamente quell’8,92% di share dell’ultima puntata (e 7,6% per il cartoon) devono aver influito parecchio. Questa edizione è partita peggio della precedente. Giovedì scorso sono stati 3.869.000 gli spettatori che hanno assistito al debutto di Adrian, contro i quasi 6 milioni del 2018, calati poi a picco come probabilmente accadrà anche stavolta.

Dati ascolti tv 14 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Un passo dal cielo: l’ultima puntata della fiction Rai con Daniele Liotti, campione di ascolti di questa stagione televisiva, si è aggiudicata la serata con 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share.

Rai Due – The Avengers: cast stellare composto (tra gli altri) da Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson. Il film è stato visto da 995.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Rai Tre – A raccontare comincia tu: stavolta a raccontarsi a Raffaella Carrà è stata Luciana Littizzetto. La puntata ha tenuto davanti alla tv 1.923.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

La 7 – Piazzapulita: emergenza maltempo e scandalo MOSE al centro della puntata del programma di approfondimento di Corrado Formigli, che ha totalizzato 998.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Canale 5 – Adrian: nemmeno Maria De Filippi ospite è bastata per risollevare gli ascolti. Il live ha conquistato 3.439.000 spettatori (in calo) pari al 13.7% di share, mentre il solo cartoon Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori pari all’8.7%.

Italia 1 – The Transporter: primo capitolo della saga con Jason Statham protagonista. Il film è stato visto da 1.515.000 spettatori (6.2%).

Rete 4- Dritto e Rovescio: ospite di Paolo Del Debbio in apertura di programma Giorgia Meloni, per discutere di immigrazione, manovra finanziaria e ex-Ilva. Il programma è stato visto da 1.205.000 spettatori ottenendo il 6.7% di share.