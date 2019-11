Spettacolo e solidarietà hanno caratterizzato la prima serata di Rai Uno, dove Flavio Insinna e Serena Autieri hanno condotto lo show nato dalla collaborazione tra Unicef e EndemolShine Italy, giunto alla sua quarta edizione. Prodigi, La Musica è Vita si è aggiudicato la serata, premiato dagli ascolti tv. Tra i giovanissimi talenti che si sono esibiti, tutti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, la giuria ha premiato per la danza Davide Alphandery, per il canto Mattia Francesco Zacame e per la categoria musicisti Emanuele Raviol.

La prima serata di ieri ha visto, come di consueto il mercoledì, la presenza di Chi l’ha visto su Rai Tre, condotto da Federica Sciarelli, alle prese con spinosi casi di persone tragicamente scomparse o decedute. Lo scontro tra la fiction Rai e la fiction Mediaset ha segnato la vittoria della seconda sulla prima. Rete 4, invece, ha dovuto cambiare la sua programmazione, mandando in onda al posto del film previsto uno speciale dedicato interamente alla difficile situazione di Venezia, città messa in ginocchio dal maltempo.

LEGGI ANCHE > Venezia, la storica edicola che è finita nel canale: «Dopo 25 anni, ho perso tutto»

Dati ascolti tv 13 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Prodigi, La Musica è Vita: il format ha visto crescere i suoi ascolti dall’11% della prima edizione al 16% dello scorso anno. Stavolta lo show si è aggiudicato la serata conquistando 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share.

Rai Due – Volevo fare la Rock Star: terza puntata della serie tv con Giuseppe Battiston e Valentina Bellè, vista da 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Rai Tre – Chi l’ha visto: è stata uccisa per una vendetta familiare Maria Chindamo? L’imprenditrice è scomparsa da Laureana di Borrello, dopo essere stata aggredita e sequestrata il 6 maggio 2016 proprio all’ingresso della sua azienda. E che relazione c’è tra la morte di Salvatore Cipolletta, 24enne che ha perso la vita mentre era in vacanza con gli amici, e i giochi estremi che circolano nel dark web? Il programma ha affrontato questi e molti altri casi, tenendo davanti alla tv 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%.

La 7 – Atlantide: il programma ha registrato 761.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Canale 5 – Oltre la soglia: seconda puntata della nuova fiction Mediaset che punta su Gabriella Pession e Giorgio Marchesi protagonisti e sul tema difficile delle malattie psichiatriche giovanili. Oltre la soglia non sta ottenendo i risultati sperati. Ieri sera si è fermata a 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Italia 1 – Sherlock Holmes: film del 2011 che fa seguito a quello uscito due anni prima. Nel cast due grandi attori: Robert Downey, Jr. che interpreta il famoso investigatore e Jude Law nei panni del dottor Watson. È stato visto da 1.403.000 spettatori, pari al 6.8% di share.

Rete 4- Speciale Tg4: l’approfondimento ha totalizzato 907.000 spettatori con il 4.1% di share.