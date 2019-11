Ascolti tv: boom per l’esordio di Pezzi unici, la serie di Castellitto

Ieri sera in tv abbiamo visto fiction, telefilm e show di inchiesta per una domenica sera variegata in termini di programmi televisivi. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di una nuova fiction, Pezzi Unici. La risposta di Canale 5 è stata sempre sullo stesso piano con una puntata del telefilm Monteperdido. Vediamo allora tutti i dati ascolti tv 17 novembre ovvero share e numero di telespettatori sintonizzati sui principali canali Rai, Mediaset e non solo.

Dati ascolti tv 18 novembre

Ecco tutti i dati ascolti tv relativi alla serata di ieri, 17 novembre.

Rai 1 – Pezzi unici: per l’esordio del nuovo sceneggiato targato Rai lo share è stato pari al 20% con di 4.621.000 telespettatori sintonizzati. La storia parla di Vanni, artigiano fiorentino maestro nella lavorazione del legno. La sua bottega è un lascito di generazioni e, a un certo punto, l’uomo si ritrova a dover accogliere dei giovani che lavoreranno con lui nell’ambito di un programma di riabilitazione sociale. Il protagonista non lo sa ma questi giovani sono legati alla morte in circostanze misteriose di suo figlio.

Rai 2 – Che tempo che fa: la serata del secondo canale Rai ha visto protagonisti Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e i loro ospiti nel classico format della domenica. Sono due i momenti principali del programma: l’incontro faccia a faccia tra Fazio e l’ospite per l’intervista e il monologo di Luciana. Gli ascolti nella serata di ieri sono stati pari al 8,4% di share con 2.118.000 di telespettatori.

Rai 3 – Snowden: thriler politico e biografia della vita di Edward Snowden, interpretato da Joseph Gordon-Levitt. La trama del film ruota attorno la scoperta di una massiccia violazione della privacy elaborata dal governo americano. Sono 816.000 che hanno scelto di vedere la pellicola per uno share pari al 3,6%.

Rete 4 – The Bourne Ultimatum: la trasmissione del terzo e ultimo capitolo della saga ha fruttato a Rete 4 il 3,5% di ascolti pari a 785.000 di telespettatori.

Canale 5 – Monteperdido: la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha trasmesso il secondo episodio della prima stagione del telefilm. Dopo il ritrovamento di Ana continua invece la ricerca di Lucia. Il primo sospettato? Il padre. Questa seconda puntata dal titolo La tempesta ha tenuto incollati ai divani 2.117.000 di italiani con uno share del 9.4%.

Italia 1 – Le Iene Show: con il suo consueto appuntamento della domenica la serata di Italia 1 è trascorsa tra inchieste e servizi giornalistici nel classico e irriverente stile delle Iene. Sono stati 2.229.000 i telespettatori sintonizzati pari a uno share del 12,8%.

La 7 – Non è l’Arena: erede de L’Arena, che andava in onda sulla Rai, il programma affronta analisi e approfondimenti inerenti la cronaca politica del nostro paese. Ieri sera gli ascolti sono stati pari al 6,6% con 1.311.000 telespettatori.