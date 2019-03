Il sondaggio di Mentana dice che il Pd ha superato il M5S

Clamoroso sondaggio SWG pubblicato dal Tg La7 di Enrico Mentana. Come ogni lunedì, il direttore della testata propone le tabelle con i dati di gradimento dei vari partiti aggiornati. A un passo dalle elezioni europee 2019, il Partito Democratico torna a essere il secondo in Italia, alle spalle di una Lega che vola al 34%. Ma è dietro il partito di Matteo Salvini che si consuma il sorpasso più clamoroso.

Sondaggio SWG, sorpasso del Pd al M5S

Il Movimento 5 Stelle, infatti, è dato in caduta libera. Dalle elezioni del marzo 2018 – alle quali ottenne il 32% delle preferenze – il partito guidato da Luigi Di Maio ha perso 11 punti percentuali e si attesta al 21%. Di un decimo di punto fa meglio il nuovo Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti: il suo 21,1% certifica il momentaneo sorpasso dei dem al Movimento 5 Stelle.

L’alleanza di governo con la Lega continua a essere deleteria per i pentastellati che si presenteranno all’appuntamento delle elezioni europee in forte difficoltà. Prima, però, ci sono le amministrative in Basilicata del 24 marzo prossimo, che potranno attestare ulteriormente le forze in campo. Per quanto riguarda le altre forze politiche, secondo il sondaggio SWG, Forza Italia è stabile all’8,6%, mentre cresce di poco (e meno del previsto) Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, attestato al 4,4%.

La Lega al comando secondo il sondaggio SWG

La crescita più forte nell’ultima settimana è proprio quella del Partito Democratico, in luna di miele con il suo nuovo segretario Nicola Zingaretti. In sette giorni, il gradimento del Pd è salito di uno 0,8% significativo. Si tratta ovviamente di dati vulnerabili, con margine d’errore. Alla prova delle urne, spesso, i risultati vengono ribaltati ulteriormente. Ma questo sondaggio SWG getta nel panico il Movimento 5 Stelle, offre sempre più convinzione alla Lega e mostra segnali incoraggianti anche per il Partito Democratico, che si propone come forza alternativa al populismo sovranista di Matteo Salvini.

FONTE: sondaggio SWG Tg La7