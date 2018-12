La Manovra non trova pace. Rinviata la discussione sul Maxiemendamento

Un venerdì sera da leoni, anzi, meglio un sabato pomeriggio. Dopo i continui spostamenti – con polemiche annesse- la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha dato una comunicazione precisa sugli impegni del weekend. La conferenza dei capigruppo del Senato ha infatti stabilito che la presentazione da parte del governo del maxiemendamento sulla manovra avverrà durante la seduta di sabato 22 dicembre. A seguire discussione e voto sulla questione di fiducia.

Manovra, la discussione del Maxiemendamento rimandata

La seduta in cui il governo presenterà il maxi emendamento all’aula del Senato, con tutte le modifiche apportate in accordo con Bruxelles, comincerà sabato 22 dicembre nel pomeriggio. La presentazione inizierà alle 14 e durerà diverse ore, per lasciare poi spazio dalle 16 alla discussione generale sulla fiducia, che durerà 4 ore a partire dalla valutazione dell’ammissibilità del maxi emendamento della presidenza. A dirlo in aula è la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Durante la lettura del calendario, Casellati è stata interrotta più volte dall’opposizione, guidata dai senatori del Partito Democratico che alzavano voce e cartelli. Malumori invece da parte dei pentastellati, insoddisfatti dalle nuove modifiche.

Il premier Conte: «Non ho controllo sugli slittamenti»

La speranza è che l’appuntamento di domani sia certo e definitivo, non come quelli di oggi che continuavano a slittare concludendosi poi alla fine con un poco (o niente) di fatto. Almeno questa è la rassicurazione che hanno cercato i giornalisti parlando con il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa alla conclusione del Consiglio dei Ministri ma la sua risposta è stata criptica: «Il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento».

(credits immagine: archivio ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)