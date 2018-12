«Voi non rispettate le istituzioni»: Emma Bonino in lacrime in Aula al Senato | VIDEO

«Voi non avete senso delle istituzioni»: Emma Bonino in lacrime in Aula al Senato durante la discussione della manovra finanziaria

E’ stato un intervento accorato quello di Emma Bonino in Aula al Senato nel corso della discussione generale sulla manovra finanziaria. La storica esponente radicale ha concluso il suo intervento in lacrime. Per denunciare l’arrivo in Aula a Palazzo Madama del testo della legge di Bilancio senza alcun voto in Commissione Bilancio, la senatrice di +Europa ha prima usato toni ironici. «A noi Kafka ci fa un baffo», ha detto. Poi è passata a parole più forti. «Sono tentata di non partecipare al voto, non mi capita mai», ha affermato, provocando anche qualche reazione della maggioranza. E ancora: «Voi – ha replicato – non avete rispetto delle istituzioni, ci passate sopra come dei rulli compressori, ma un giorno di queste istituzioni avrete bisogno anche voi».

Emma Bonino in lacrime al Senato

Emma Bonino ha parlato di sovrapposizione di potere giudiziario ed esecutivo e di esecutivo e legislativo, con un Parlamento «esautorato, umiliato e ridotto alla farsa». Le parole della senatrice sono state seguite ancora da mormorii che l’hanno costretta ad alzare la voce. «Non avete senso delle istituzioni», «Voi non capite quant’è grave la decisione che devo assumere», ha insistito. Infine, le lacrime.

Video

Ecco un video dell’intervento di Emma Bonino da Corriere Tv.

(In copertina: l’intervento di Emma Bonino)