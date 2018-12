Manovra, il presidente della commissione Bilancio (M5S) chiede al Senato: «Cosa dobbiamo fare?»

«I lavori sulla manovra non sono ultimati, di lavoro ce n’è ancora tanto da fare. Non siamo riusciti a votare gli emendamenti. Chiedo al presidente del Senato cosa dobbiamo fare?» – parola di Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama. L’esponente del Movimento 5 Stelle è in difficoltà sulla manovra. Poco prima aveva annunciato in commissione che era pronto un maxi-emendamento e che, quindi, sarebbe stato inutile continuare l’esame in commissione. Per questo motivo, il Partito Democratico e LeU avevano abbandonato i lavori, constatata l’inutilità della loro presenza.

Manovra caos in Aula e in commissione

Ma una volta arrivata in Aula, la manovra era tutt’altro che pronta. Non c’era il mandato al relatore, non era stato ultimato l’iter in commissione. Una maggioranza in stato confusionale, rappresentata dal M5S Pesco, si è presentata davanti al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati completamente impreparata sul da farsi.

Una situazione che non ha avuto mai nessun precedente nella storia della Repubblica e che ha portato il capogruppo dem Andrea Marcucci a twittare: «È La prima volta Nella storia della Repubblica. È un’emergenza democratica».

Daniele Pesco: «Presidente, che facciamo?»

Daniele Pesco ha continuato la sua difesa, arrampicandosi sugli specchi davanti a un’aula che ormai era in fibrillazione: «Il fatto è che comunque mancano pochi giorni alla fine dell’anno e vi è il rischio a questo punto di andare in esercizio provvisorio. È una cosa che noi non vogliamo, preferiamo rispettare la Costituzione e andare in Aula senza relatore e votare un maxi emendamento che comprende tutta la legge di bilancio, tutte le modifiche fatte alla Camera, tutte le cose su cui c’era una buona partecipazione anche da parte delle opposizioni in Commissione Bilancio».

Al momento, la situazione è ancora in via di definizione. L’unica risposta che la Casellati ha saputo fornire a Pesco è stata quella di convocare una capigruppo. Lo sviluppo è da definirsi nelle prossime ore.

