Katy Perry è la cantante più pagata del mondo

Dopo la lista degli attori e attrici più pagate, Forbes si dedica alla musica. Quest’anno a dominare sul podio rosa è Katy Perry, con un fatturato da 83 milioni di dollari, ma non è tutto merito della sua musica.

Katy Perry, una carriera da record

In un anno la 34enne Katy Perry, all’anagrafe Katheryn Elizabeth Hudson, si è guadagnata il primo posto dell’annuale classifica di Forbes delle cantanti più pagate del mondo. A farle ottenere un guadagno da capogiro, il tour «Witness: The Tour»: ben 80 date in un anno e stando a quanto dichiarato da Forbes, ogni serata lei valsa 1 milione di dollari. Alla carriera musicale va anche affiancata quella da giudice per il reboot di American Idol della ABC, che pare le sia valso un buon 20 milioni di dollari. Forbes la descrive come una delle cantanti più stakanoviste della classifica, sottolineando come già in un’intervista del 2015 , quando raggiunse i suoi primi 135milioni di dollari annuali, la cantante e autrice si sentisse sicura di sé: «Non credo che la mia carriera sia una bomba a orologeria» disse, e in effetti aveva ragione. Dopo il grande successo di «I Kissed a Girl» del 2008, Katy ha sfoderato un successo dopo l’altro. Quindici le nomination totali ai Grammy Awards, e tuttora detiene il record per la presenza nel maggior numero di settimane consecutive della Billboard Hot 100: per 69 settimane tra maggio 2010 e settembre 2011 Katy è stata presente nella classifica, con 5 singoli diversi. È anche l’unica artista ad aver vinto ben tre Digital Diamond Awards, consegnategli dalla RIAA per aver superato i 10 milioni di download e streaming digitali con i singoli Dark Horse, Roar e Firework. E se non fosse abbastanza, è anche la prima artista donna della storia ad aver raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su Vevo con il video di Dark Horses. Insomma, Katy Perry è effettivamente una gran lavoratrice e i risultati si vedono.

Subito dopo Katy c’è l’acerrima nemica-amica Taylor Swift

Al secondo posto della classifica di Forbes c’è Taylor Swift, che ha mancato l’oro per un “soffio” di 3 milioni di dollari. Il suo fatturato di quest’anno infatti si ferma a 80 milioni di dollari. Colpa del tour tardivo del suo album «Reputation»: essendosi concluso da poco, molte delle date non sono state incluse nel calcolo del magazine americano. Si potrebbe dire che forse si rischiava il pareggio. Suona un po’ ironico considerando che tra Katy Perry e Taylor Swift non corre (più) affatto buon sangue: pare che la canzone «Bad Blood» della cantautrice 28enne fosse dedicata proprio alla collega più grande. Secondo le voci, Katy Perry soffiò a Taylor Swift alcuni dei suoi ballerini migliori nel bel mezzo del tour, lasciandola piena di inconvenienti. Poi ci si è messa la faida Swift-Kanye-Kardashian dove Katy Perry prese le difese della coppia milionaria. Insomma, le due erano grandi amiche, ma come si dice, «è lo spettacolo bellezza». Vero è che Katy Perry sembra aver mandato un ramoscello d’ulivo a maggio, facendo i complimenti alla ex-amica per il successo di Reputation e dicendo di aver «riflettuto sulle nostre liti». La pace reggerà al confronto di Forbes? Intanto il secondo posto resta comunque un risultato non indifferente: con il nuovo album Reputation Taylor Swift ha venduto due milioni di copie in tutto il mondo solo nella prima settimana. Considerando che l’album è stato promosso come una sorta di rinascita di una Taylor più agguerrita, sicuramente per il 2019 ne vedremo delle belle.

La lista delle 10 donne più pagate nel mondo della musica

1. Katy Perry (83 milioni)

2. Taylor Swift (80 milioni)

3. Beyoncé (60 milioni)

4. Pink (52 milioni)

5. Lady Gaga (50 milioni)

6. Jennifer Lopez (47 milioni)

7. Rihanna (37.5 milioni)

8. Helene Fischer (32 milioni)

9. Celine Dion (31 milioni)

10. Britney Spears (30 milioni)

(Credits immagine di copertina: Photo by Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM)