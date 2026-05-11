Virtual Brand: il franchising digitale che trasforma le cucine inutilizzate in brand da migliaia di euro al mese

Niente cucine proprie, niente stock, niente logistica. Virtual Brand ha scelto un modello che parte da quello che i ristoratori hanno già — spazi, attrezzature, ingredienti — e ci aggiunge software, dati e brand digitali ottimizzati per le piattaforme di delivery. Il risultato: un locale già operativo può attivare un nuovo flusso di ricavi in meno di due settimane, senza stravolgere nulla di quello che fa ogni giorno. Un caso su tutti: Maat American Café Roma, passato da 680 euro al mese a oltre 15.000. Abbiamo chiesto al team come funziona davvero — dai KPI monitorati in tempo reale al rischio piattaforme, dalla scalabilità internazionale alla community che sta nascendo tra i partner.

Guadagnate solo se il partner guadagna. Nei primi mesi di una nuova attivazione, quando i volumi sono ancora bassi, come si regge la liquidità?

Il modello è costruito proprio per minimizzare il fabbisogno di cassa. Non investiamo in cucine né in stock: lavoriamo su infrastrutture già esistenti, il costo di attivazione è di 300 euro ed è condiviso con il ristoratore, e il go-live avviene in meno di due settimane. Questo ci permette di iniziare a generare ricavi quasi subito.

Il partner è coinvolto direttamente anche sul fronte marketing, quindi il rischio è condiviso fin dall’inizio. Il nostro focus non è sulla liquidità, ma sulla velocità di esecuzione e sulla replicabilità del modello. Il rapporto con il ristoratore è strutturato come quello tra un franchisor e un franchisee: noi definiamo il sistema, loro lo applicano.

Oltre 100 virtual brand, partner in diverse città. Come monitorate la redditività dei singoli brand e dei singoli locali?

Abbiamo sviluppato un software proprietario che ci consente di monitorare in tempo reale tutti i KPI principali: vendite, margini, rating e performance per brand e per partner. Questo ci permette di intervenire rapidamente su menu, pricing e posizionamento digitale.

È un modello completamente data-driven: ogni decisione è guidata dai dati, non dall’intuizione. Nell’ultimo anno abbiamo integrato l’intelligenza artificiale, che ci permette di monitorare e prevedere i numeri con ancora più precisione.

Sul sito compaiono diversi fornitori. Quanto conta davvero la supply chain esterna nel vostro modello?

Abbiamo scelto consapevolmente di non basarci su fornitori esterni come elemento strutturale. In una fase iniziale li abbiamo testati, ma abbiamo capito che rallentavano il go-to-market e creavano complessità per il ristoratore, che aveva già la propria rete di approvvigionamento da gestire.

Oggi utilizziamo gli ingredienti e la supply chain già presenti nel locale partner. Questo elimina dipendenze critiche, riduce i tempi, azzera i problemi logistici e rende il modello molto più scalabile. I fornitori rimangono comunque nostri partner e li proponiamo quando un ristoratore ha bisogno di sostituire qualcuno nella propria catena.

Come vi ponete rispetto a una possibile acquisizione o partnership con grandi operatori del food delivery?

Stiamo costruendo un modello di franchising digitale capace di scalare brand in modo molto più veloce e leggero rispetto al franchising tradizionale. Per questo, partnership o acquisizioni sono uno scenario del tutto naturale: un grande player potrebbe usare il nostro modello per espandersi rapidamente o ottimizzare la propria rete.

Allo stesso tempo, il nostro valore sta nella capacità di operare in modo indipendente su più partner e più piattaforme. Siamo aperti a tutto ciò che può accelerare la crescita — in Italia e all’estero.

Avete mai valutato una campagna di equity crowdfunding?

Sì, è un’opzione che abbiamo considerato. Il modello è semplice da comprendere e ha un forte appeal anche per un pubblico non specializzato. A breve procederemo.

I ristoratori sono un pubblico pragmatico e diffidente. Come costruite credibilità sui social con chi vuole vedere i numeri, non le promesse?

La credibilità, con i ristoratori, si costruisce su evidenze concrete e verificabili. Non basta comunicare competenza: bisogna renderla visibile. Per questo utilizziamo case study dettagliati, numeri reali e testimonianze dirette di chi ha già applicato il modello.

Un esempio è il caso di Maat American Café Roma: partendo da circa 680 euro al mese, siamo arrivati a generare oltre 15.000 euro mensili. Ma ciò che fa davvero la differenza non è solo il risultato finale — è il percorso. Mostriamo i passaggi, le strategie applicate, le tempistiche: chi guarda può riconoscere dinamiche simili al proprio business. Non a caso, quasi un terzo dei nostri clienti arriva oggi dal passaparola. Le testimonianze autentiche, soprattutto quelle che raccontano le sfide prima dei risultati, creano identificazione e fiducia molto più di qualsiasi comunicazione istituzionale.

Quanto pesa l’advertising a pagamento rispetto al passaparola nell’acquisizione di nuovi partner?

Il canale più efficace per scalare rapidamente è l’advertising a pagamento: il nostro progetto non è ancora conosciuto su larga scala e ha bisogno di visibilità iniziale. L’advertising ci permette di intercettare ristoratori che altrimenti non entrerebbero mai in contatto con noi.

Il vero segnale di solidità, però, arriva dal passaparola, che oggi rappresenta circa un terzo dei locali con cui lavoriamo. Non è un dato secondario: significa che il modello non si limita ad attrarre, ma convince. Nel settore della ristorazione succede qualcosa di molto specifico: quando un ristoratore vede risultati reali su un altro locale — numeri concreti, affluenza, percezione del brand — abbassa immediatamente le barriere. Non sta più valutando un’idea, ma un caso già validato.

L’advertising accende la prima scintilla. Il passaparola la trasforma in fiducia. E nel tempo, la forza attrattiva dei brand stessi — il cosiddetto Instagram effect — genera traffico organico e conversazioni spontanee, riducendo progressivamente la dipendenza dagli investimenti pubblicitari.

State costruendo una community tra i partner, o il rapporto resta ancora one-to-one?

Oggi è principalmente one-to-one, ma con una forte standardizzazione — simile a un modello franchising. Forniamo training, processi e strumenti condivisi a tutti i partner. La creazione di una community strutturata è un’evoluzione naturale: può diventare un asset importante per condividere best practice e aumentare il valore dell’intera rete.

Fate comunicazione anche verso il consumatore finale, o tutto passa dalle piattaforme di delivery?

Il modello è principalmente platform-first: i nostri brand sono ottimizzati per performare all’interno delle piattaforme di delivery, con lavoro specifico su naming, visual e posizionamento per massimizzare conversione e visibilità. Allo stesso tempo stiamo iniziando a esplorare canali diretti B2C, come il click & collect, per ampliare le opportunità e ridurre la dipendenza.

Quanto vi espone la dipendenza dalle grandi piattaforme? E come proteggete i dati?

La dipendenza dalle piattaforme è un elemento presente, ma mitigato dalla struttura del mercato: esistono tre piattaforme principali, oltre a diverse piattaforme locali attive nelle singole città. Questo riduce il rischio di dipendere da un unico operatore.

Sul fronte dei dati, adottiamo sistemi affidabili di protezione con accessi controllati e procedure di sicurezza standard, per garantire che le informazioni siano custodite correttamente e non accessibili a soggetti non autorizzati. E stiamo sviluppando un percorso alternativo nel B2C per diversificare progressivamente i canali.

Più brand attivati significa più complessità per il ristoratore. Dove sta il limite?

I nostri virtual brand non introducono complessità operativa né modificano la routine della cucina. Si basano su ingredienti già presenti e su preparazioni rapide, perfettamente integrabili nel flusso di lavoro esistente.

La capacità produttiva dipende esclusivamente dal singolo locale — spazi, attrezzature, organizzazione, volumi già gestiti. È per questo che alcuni partner fatturano più di altri: non per il numero di brand attivati, ma per la loro capacità di produzione. Il modello si adatta, non forza.

Come pensate di espandervi all’estero?

Il modello è altamente scalabile perché è asset-light, senza capex, e interamente guidato dai dati. La roadmap prevede il consolidamento in Italia come primo passo, per poi espandersi in mercati come Regno Unito e Germania.

Creiamo virtual brand a partire dall’analisi dei bisogni specifici dei quartieri, usando l’AI: trasformiamo una domanda non soddisfatta in un brand operativo. Questo processo non richiede una struttura sul campo. Quando entriamo in un nuovo mercato, adattiamo i brand alla domanda locale mantenendo invariata la struttura operativa — il che ci permette di scalare rapidamente senza aumentare la complessità.

Che ruolo ha avuto il supporto di Lazio Innova nella vostra crescita?

È stato rilevante soprattutto in termini di credibilità e accesso a un network qualificato: investitori, tutor, mentor — connessioni difficili da attivare autonomamente. Ma la parte più preziosa è stato il percorso formativo stesso: grazie a coach e tutor preparati, abbiamo acquisito competenze concrete e trovato soluzioni pratiche per lo sviluppo del business. Per certi versi, l’esperienza è paragonabile a un vero Master, con un forte orientamento all’applicazione reale. Sono molto soddisfatto di averlo intrapreso e di tutto quello che ho potuto imparare lungo il cammino.

Virtual Brand non vende un sogno ai ristoratori: vende un sistema già funzionante, misurabile e replicabile. In un settore dove la diffidenza è la norma e i margini lasciano poco spazio agli errori, la scelta di parlare con numeri reali — e di condividere il rischio invece di scaricare tutto sul partner — è probabilmente la mossa più intelligente che potesse fare. Il franchising digitale non è un concetto nuovo, ma raramente si vede applicato con questa coerenza tra modello, comunicazione e struttura operativa. La domanda adesso non è se il sistema funziona.

La domanda è quanto velocemente Virtual Brand riuscirà a portarlo ovunque.