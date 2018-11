Daniele De Rossi sfratta un ristorante-bar (che non gli paga l’affitto)

Daniele De Rossi sfratta un locale che da due mesi non gli paga l’affitto. Si tratta del ristorante-bar Settembrini, situato a Roma in zona Prati (in via Luigi Settembrini 21, per la precisione, a un passo da piazza Mazzini), che rischia di interrompere l’attività per insolvenza. È stato deciso l’intervento della forza pubblica per abbassare la saracinesca e mettere i sigilli al ‘Settembrini Caffè‘ mentre dovrebbe restare aperto il ristorante. Della vicenda parla oggi Repubblica (articolo di Alessandra Paolini).

Roma, De Rossi sfratta il ristorante-bar Settembrini

Il bar, poco distante dalla sede Rai di viale Mazzini e da case di produzione, è diventato negli anni anche un punto di ritrovo per personaggi del mondo della tv e dello spettacolo, attori, giornalisti, politici. Il problema di insolvenza che ora si trova ad affrontare non è un caso isolato: riguarda molti esercizi della Capitale alle prese spesso con canoni alti, che lievitano nelle zone più centrali. Repubblica parla di un costo per i locali del Settembrini definito «esorbitante». Ovviamente la notizia del possibile sfratto preoccupa non poco i dipendenti. A rischio potrebbero essere complessivamente una quarantina di persone impegnate a lavorare al bancone o tra i tavoli e in cucina. De Rossi ha fatto gestire tutta la pratica del Settembrini ai suoi avvocati. L’intenzione dei proprietari è ora quella di trovare un accordo e di recuperare dalla difficoltà, sfruttando anche il periodo natalizio, che solitamente consente maggiori entrate.

(Foto di copertina: Daniele De Rossi – immagine da archivio Ansa – e il ristorante-bar – immagine dei titolari)