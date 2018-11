In Cina ha debuttato il primo giornalista AI

In Italia i giornalisti vengono attaccati continuamente. Fisicamente mentre cercano di fare inchieste o nella loro professionalità diventando «solo macchine di fake news». Si discute se abolire l’Ordine o riformarlo, e che cosa significhi oggi essere un giornalista. In Cina, hanno risolto il problema alla fonte, creando il primo “Anchor man” completamente artificiale. Ed è parecchio inquietante.

Il primo giornalista AI del mondo è made in Cina

“Lui”, perché il giornalista Ai non ha ancora un nome, ha fatto il suo debutto durante la quinta Conferenza mondiale di Internet che si teneva nella provincia orientale dello Zhejiang in Cina. L’anchor man digitale è stato sviluppato dalla Xinhua News Agency, l’agenzia stampa ufficiale di stato della Cina, insieme alla società di motori di ricerca Sogou.com. L’immagine è quella di un giovane uomo, che somiglia terribilmente ad una persona vera: è infatti modellato su Zhang Zhao, un vero giornalista di Xinhua – chissà come l’ha presa e se teme per il suo posto di lavoro. Legge con naturalezza le notizie e impara dai video che lui stesso mette in onda. Stando a Xinhua, è un ottimo asset per la redazione: lavora instancabilmente non solo sul sito ma anche sui social, riduce i costi di produzione, massimizza l’efficenza, tiene sotto il suo attento sguardo le notizie di tutto il mondo.

L’ancor man si presenta: «Oggi è il mio primo giorno, non vedo l’ora di guidarvi in questa nuova esperienza»