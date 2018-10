Umberto Smaila la tocca pianissimo: «Noi con le Ferrari ci declassano. In India vivono con gli escrementi di vacca ma ai mercati non importa»

L’attore Umberto Smaila, una volta appresa la notizia del declassamento da parte dell’agenzia di rating Moody’s, si è lasciato andare ad un commento molto piccato contro i mercati, non capendone la logica.

LEGGI ANCHE > Gipi e la sua personale visione della “manina” evocata da Di Maio

Umberto Smaila, commento fuori luogo su declassamento Moody’s

Smaila, infatti, in un tweet ha scritto: “#pdm. Noi abbiamo le Ferrari ,Dolce e Gabbana, Ronaldo ,il Sassicaia e #Moody’s ci declassa.L’#India dove milioni di individui vivono tra escrementi di vacca ai limiti della sopravvivenza ha un’economia in grande considerazione per i mercati!Continuano a prenderci per il culo“.

#pdm. Noi abbiamo le Ferrari ,Dolce e Gabbana, Ronaldo ,il Sassicaia e #Moody’s ci declassa.L’#India dove milioni di individui vivono tra escrementi di vacca ai limiti della sopravvivenza ha un’economia in grande considerazione per i mercati!Continuano a prenderci per il culo. pic.twitter.com/IIkMnk1HTd — Umberto Smaila (@umbertosmaila) 20 ottobre 2018

Umberto Smaila, la reazione della rete

Un utente, Luigi #Antifascista, gli ha fatto subito notare la gaffe: “Purtroppo quando uno è ignorante, nel senso che proprio ignora i rudimenti dell’economia, scrive cavolate come piovesse“.

purtroppo quando uno è ignorante, nel senso che proprio ignora i rudimenti dell’economia, scrive cavolate come piovesse. — Luigi #Antifascista (@comeDonQuixote) 20 ottobre 2018

Gianni Pinoli, nel commentare le parole di Umberto Smaila, è stato ancora più chiaro: “Il problema è che c’abbiamo pure te Povia e la Pavone”.

Il problema è che c’abbiamo pure te Povia e la Pavone — gianni pinoli (@giannipinoli) 21 ottobre 2018

Ci ha pensato un altro utente a spiegare in poche parole la vicenda del declassamento rispetto all’India: “I debiti sono sovrani che c’entrano con aziende private ? …. mamma mia qui ci vuole @neniambulance”.

I debiti sono sovrani che c’entrano con aziende private ? …. mamma mia qui ci vuole @neniambulance — Pascu (@Pascu1970) 21 ottobre 2018

ll tweet incriminato è stato rilanciato da Selvaggia Lucarelli, che si è lasciata andare a un commento pacato: “Macroeconomia da pianobar“.

Macroeconomia da pianobar. pic.twitter.com/neIzCFy0ZC — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 21 ottobre 2018

(Foto credits: Ansa)