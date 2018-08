Due anziani scappano dalla casa di riposo, li ritrovano al concerto heavy metal

Non è ancora certo che i due anziani volessero partecipare realmente al Wacken Open Air, un festival di musica heavy metal organizzato nella cittadina tedesca per quattro giorni. Fatto sta, che la polizia li ha ritrovati proprio lì, nel rumore assordante della musica, in mezzo a tantissime persone che stavano seguendo i loro beniamini sul palcoscenico.

Wacken Open Air, due anziani partecipano dopo essere scappati dall'ospizio

È stata una storia quasi a lieto fine, quella che si è verificato nella città tedesca di Wacken, dove due anziani sarebbero fuggiti dalla casa di riposo che li aveva in cura. Dopo l’allarme dei responsabili della struttura, si è reso necessario l’intervento della polizia che ha ritrovato i due proprio nel bel mezzo del Wacken Open Air.

Le forze dell’ordine hanno rintracciato le due persone intorno alle tre di notte: uno dei portavoce della polizia ha affermato che entrambi erano in stato confusionale. Merle Neufeld, che ha parlato a nome delle forze dell’ordine all’emittente Norddeutscher Rundfunk ha affermato: «Ovviamente ai due piaceva il festival heavy metal, ma i responsabili della struttura hanno organizzato per loro il rientro nella struttura». Tuttavia, sempre in base ai resoconti della polizia, i due anziani che avevano abbandonato la loro casa di riposo sembravano piuttosto restii a volervi ritornare.

Wacken Open Air, una grande manifestazione in quattro giorni

Il Wacken Open Air è un festival molto importante per gli appassionati del genere metal: della durata di quattro giorni, è arrivato alla sua ventinovesima edizione. Insomma, un evento che ha fatto la storia di questo tipo di musica in questo angolo di Germania. Proprio nei giorni scorsi, il festival ha registrato almeno 75mila presenze, grazie anche alle band molto celebri che si sono esibite sul palco. Il caldo torrido di queste ultime ore ha fatto sì che il servizio d’ordine fosse particolarmente attento per evitare principi di incendio nell’area del concerto. Ma mai avrebbero potuto prevedere questa stranissima circostanza.

