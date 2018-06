«Bella ciao» è «Messi ciao». I tifosi brasiliani prendono in giro il numero 10 dell’Argentina in vista del match di stasera in cui il goleador sfiderà la Croazia. I cori dei tifosi della Selecao in Russia stanno diventando virali.

(fonte video Facebook)