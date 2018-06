Facebook non rimuove il video del prete che schiaffeggia il bambino

Facebook ha deciso di non rimuovere il video, diventato virale, in cui si vede un prete schiaffeggiare il piccolo durante un battesimo. «Potrebbe aiutare a salvare il bimbo in questione», spiega il social network che in genere tende a oscurare contenuti violenti.

Della reale identità del sacerdote e dei genitori non c’è al momento traccia. Il fatto si è svolto, presubilmente, in Francia e sta scatenando diverse reazioni indignate sui social.

In tanti si chiedono quale sia l’identità del prete e se il vescovado interessato ha preso dei provvedimenti o meno.