Firenze, due aghi affilati sono stati ritrovati in alcune mozzarelle

La scoperta, davvero terribile, è stata fatta da una cliente del supermercato Esselunga di Firenze, in via Masaccio. Tornato a casa, mentre stava per addentare la sua mozzarella Mukki (prodotta nello stabilimento Novoli di Firenze) appena acquistata, ha notato un ago appuntito all’interno del prodotto. La stessa cosa, poi, è stata notata anche in un’altra mozzarella. Secondo le descrizioni fatta dalla cliente, si sarebbe trattato di due aghi comunemente utilizzati per cucire.

Aghi nelle mozzarelle, la scoperta dei Nas

Il primo timore è stato quello che gli aghi potessero essere stati inseriti dall’interno della confezione, in una sorta di operazione di boicottaggio alimentare. Tuttavia, i carabinieri del nucleo dei NAS hanno verificato l’assenza totale di fori sulla confezione dei latticini e hanno pertanto stabilito che gli aghi sono finiti nella mozzarella prima ancora del suo confezionamento.

Aghi nelle mozzarelle, il ritiro della merce

L’alimento, quindi, è stato sequestrato dai carabinieri, mentre il lotto dei latticini – composto da 3840 pezzi – è stato in via precauzionale ritirato dal mercato. Di queste mozzarelle, pare che 600 siano state distribuite alla catena Esselunga: pertanto, sono state individuate e già ritirate dal commercio. Le restanti 3.240, invece, erano state distribuite ad altri rivenditori e sono state richiamate dalla casa produttrice.

Soltanto ieri, avevamo assistito a un’altra «emergenza» alimentare, con il ritiro dei lotti da parte del ministero della Salute di alcune confezioni di Acqua San Benedetto, contaminata da idrocarburici, in prevalenza xilene, trimetilbenzene, toluene, etilbenzene.