Migranti colpiti da una pistola al grido di “Salvini, Salvini”

Fermati da tre presubilmente italiani a bordo di una Panda. Poi solo un grido: «Salvini, Salvini» e due colpi di pistola. Due migranti del Mali hanno denunciato a Caserta di essere stati bersagliati con una pistola ad aria compressa da tre uomini che hanno gridato il nome del ministro dell’Interno mentre sparavano.

I due maliani (Daby e Sekou) si trovano ospiti Sprar nel Comune di Caserta, nel centro gestito dal Ex Canapificio, dalla Comunità Rut delle Suore Orsoline e dalla Caritas. L’episodio è accaduto nella serata dell’11 giugno 2018 ma solo oggi se ne da notizia sui media. Secondo quanto riporta Agi a rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Centro Sociale Ex Canapificio che mercoledì scorso ha accompagnato i due maliani a presentare denuncia presso la Questura di Caserta.

Lunedì scorso intorno alle 22 mentre tornavano a casa, all’incrocio tra viale Lincoln e via Salvatore Commaia a Caserta, Daby e Sekou sono stati avvicinati da una Fiat Panda di colore nero, con a bordo tre giovani italiani che, brandendo una pistola ad aria compressa e al grido “Salvini, Salvini!“, hanno esploso due colpi a distanza ravvicinata, uno dei quali ha colpito al torace Daby, ferendolo.

Il ragazzo è stato portato in ospedale. Dimesso, ha due giorni di prognosi. L’latro colpo, diretto al suo compagno, è andato a vuoto. Accompagnati da un’operatrice legale e dall’avvocato difensore Francesco Pugliatti, i due hanno sporto formale denuncia-querela. I tre ragazzi a bordo della Panda sono ancora da indentificare. Per questo è stato richiesto il sequestro di una telecamera nella zona.

(In copertina un momento della manifestazione ‘Stop al razzismo’, promossa dal Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta, con un gruppo di immigrati in corteo a Castelvolturno, nel casertano, in risposta alla concomitante manifestazione di Milano “Stop Invasione”, organizzata dalla Lega Nord e dal segretario Matteo Salvini, 18 Ottobre 2014. ANSA/ CESARE ABBATE)