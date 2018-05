Picchiato a sangue dal branco mentre tornava da scuola. Questa è la storia di Emanuele, un 16enne di Napoli che qualche giorno fa, mentre tornava a casa a piedi, è stato vittima di un furto e di una violenta aggressione in strada. “Due delinquenti – racconta la mamma in un post su Facebook, accompagnato dalle foto del viso sanguinante del figlio – avevano deciso di tagliargli la strada con il motorino aggredirlo chiedendogli soldi e senza aspettare risposta colpirlo con una sbarra di ferro con le catene ed atterrarlo..provocandogli una profonda ferita allo zigomo“.

Dopo averlo rapinato e picchiato, spiega la donna, gli aggressori sono fuggiti “lasciandolo a terra sanguinante“. Emanuele è stato quindi portato all’ospedale Cardarelli dove gli “hanno apposto 4 punti di sutura e riscontrato un trauma maxillo facciale“. Il fatto è accaduto a Scampia “ma – aggiunge la mamma – poteva accadere ovunque e so che la mia Scampia non è questa“. “Abbiamo sporto regolare denuncia ai carabinieri perché Emanuele, e noi con lui, non vuole che questo accada più a nessun altro ragazzo“.