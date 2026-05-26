KIT, l’hub che non vuole essere un’agenzia: “Crescere senza perdere l’anima è la sfida più difficile”

Un’agenzia come le altre, che non vuole perdere la sua anima e dove i collaboratori sono risorse. È una dichiarazione che suona strana quella di Sarah Basile, fondatrice di KIT nell’ecosistema della comunicazione digitale italiana, dove crescita fa rima quasi sempre con standardizzazione.

KIT nasce invece come hub — un contenitore vivo che abbraccia social media management, formazione, sviluppo del business, comunicazione sportiva — e punta su una scommessa sola: la fiducia. Quella vera, costruita nel tempo, che non si ottimizza con un algoritmo. L’abbiamo incontrata.

KIT nasce come Social Media Hub, non come agenzia tradizionale. La scelta del nome — Keep in Touch — ha una storia dietro o è venuta da sola? Cosa volevi che comunicasse fin dall’inizio?

Keep in Touch nasce dal desiderio profondo di connettere le persone, di non lasciare che la distanza — fisica o digitale — interrompa relazioni, storie, valori. Volevo che il nome portasse con sé questa intenzione: restare in contatto. Con il proprio pubblico, con la propria identità, con chi si vuole raggiungere davvero.

E poi è successa una cosa bellissima: KIT si è rivelato da solo come acronimo. Un kit. Un bagaglio completo che puoi portarti dietro ovunque, fatto di strumenti, strategie, persone. L’ho amato fin dal primo momento, perché racchiudeva esattamente quello che volevo costruire — non una semplice agenzia, ma qualcosa di più completo, più vivo.

Hai una doppia identità: imprenditrice con una sua agenzia e docente di social media. Qual è il ruolo che ti dà più soddisfazione oggi — e quale ti ha sorpresa di più per quello che ti ha insegnato?

Scegliere uno solo sarebbe disonesto, perché entrambi mi appartengono in modo diverso ma ugualmente profondo. Come imprenditrice ho la libertà di muovermi tra settori diversissimi, di incontrare mondi che non avrei mai immaginato di conoscere, di imparare ogni giorno con una dinamicità che mi tiene viva. C’è però una cosa che mi ha sorpresa: raramente mi fermo a pensare “sono un’imprenditrice.” Lo scopro quasi sempre attraverso gli occhi degli altri, quando qualcuno me lo dice e io penso — “cavolo, è vero, di fatto lo sono.”

Eppure è il mio sogno di sempre. Fin da bambina mi sono immaginata con il gessato, a coordinare un team, a costruire qualcosa di mio. Ho lavorato per grandi aziende subito dopo la laurea magistrale in Comunicazione e Marketing, e poi a 30 anni ho fatto il salto, mettendomi in proprio. Non per coraggio improvviso, ma perché era la direzione naturale di chi sono.

E poi c’è l’insegnamento. Ho sempre insegnato — fin da quando ho 18 anni come insegnante di danza, poi come docente universitaria, poi come formatrice per le aziende. Trasmettere conoscenza mi nutre. Il confronto, il metodo, la relazione con chi apprende: sono cose che non smettono mai di darmi qualcosa.

La verità è che questi due ruoli non sono in competizione tra loro, si alimentano a vicenda. KIT mi dà materiale reale da portare in aula. L’aula mi costringe a ragionare con rigore su ciò che faccio ogni giorno in automatico. È un circolo che non finisce mai, l’uno è indispensabile all’altro.

Lavori con lo sport — un mondo con ritmi, pressioni e pubblici molto specifici. Come sei entrata nel settore sportivo? È stata una scelta strategica o un incontro fortunato?

Prima ancora di rispondere “come ci sono entrata,” dovrei dire che ne faccio parte! Da quando ho 4 anni faccio sport agonistico. Dalla danza, passando per il CrossFit, fino al beach volley oggi. La competizione sana è una mia compagna di vita — è lei che mi tira fuori il meglio, che mi fa sentire viva sotto pressione. Quindi in un certo senso non ho scelto il mondo dello sport: ci sono cresciuta dentro.

Quando poi ho iniziato a lavorarci professionalmente, ne conoscevo già i ritmi, le dinamiche, le tempistiche, le emozioni. E questa familiarità ha creato fiducia, e la fiducia ha creato contatti, e i contatti hanno costruito una rete che sento profondamente mia. C’è una cosa che ho capito lavorando con atleti e club: nel mondo dello sport la comunicazione è identità. Un atleta che comunica sta raccontando chi è sotto pressione, chi è quando perde, chi è quando vince. Quella profondità mi appassiona enormemente, ed è qualcosa che non si impara dai manuali. Si impara vivendolo.

Sei su TikTok con contenuti su social e tech, hai un’agenzia, fai formazione. Dove finisce il lavoro e dove inizia la persona? O sono la stessa cosa?

Forse sono davvero la stessa cosa — ma ci ho messo anni ad accettarlo senza sensi di colpa. Perché all’inizio pensavo che non avere una separazione netta fosse un problema, un segnale di squilibrio. Poi ho capito che per alcune persone la vocazione e il lavoro coincidono, e che non è una debolezza: è un privilegio che va costruito e protetto.

Detto questo, ho imparato che staccare non è opzionale. Il mio modo di ricaricarmi non è scrollare i social sul divano — perché se apro Instagram inizio a lavorare, a cercare trend, ad analizzare video! Il confine lo traccio altrove: stare con il mio compagno, con la famiglia, con gli amici, leggere un libro, guardarmi una serie tv, fare sport. Quei momenti non sono vuoti — sono la condizione perché tutto il resto funzioni. L’ho imparato a mie spese, e oggi lo presidio con più cura di qualsiasi piano editoriale.

KIT si posiziona come hub, non come agenzia classica. Come stai evolvendo il modello — puntate su più verticali, su un team più grande, su una specializzazione ancora più netta nello sport?

KIT è un hub proprio perché abbraccia tante anime: la comunicazione e i social, il supporto allo sviluppo del business per altri imprenditori, la formazione, la cura di talenti e atleti nella loro comunicazione. Dentro KIT ruotano figure diverse — grafici, videomaker, social media specialist, art director, fotografi — e il mio sogno è costruire un team sempre più coeso, entusiasta, capace di lavorare in sinergia reale.

Ma voglio essere onesta su una cosa che raramente si dice: crescere non significa solo aggiungere persone o servizi. Significa mantenere l’anima del progetto mentre scala. È la sfida più difficile e la più importante. Perché il rischio di ogni hub che cresce è diventare esattamente quello che non voleva essere: un’agenzia come le altre, dove i clienti sono pratiche e i collaboratori sono risorse. Io ci tengo a costruire qualcosa di diverso. Un posto dove le persone — dentro e fuori — sentano che c’è qualcuno che ci crede davvero.

Continueremo a investire nel mondo dello sport — non è un caso che tra i benefit dei collaboratori ci sia una palestra in ufficio a completa disposizione, mens sana in corpore sano, letteralmente. Ma continueremo anche a crescere sul fronte AI, perché è un territorio che sento urgente e necessario presidiare.

La formazione che fai — corsi, docenze — è un ramo a sé o è parte di una strategia più ampia per costruire una community attorno a KIT? Diventerà un prodotto scalabile?

Me lo chiedi nel momento giusto, perché posso farti uno spoiler: stiamo sviluppando KIT Academy, un’accademia dedicata alla formazione sui social e sull’intelligenza artificiale. La formazione non è mai stata un ramo separato per me, è sempre stata parte di un disegno più grande — quello di creare una community che cresce, che impara, che si sente supportata.

C’è però una cosa che tengo a precisare, perché nel mondo della formazione digitale si è creata molta confusione: scalare la formazione non significa abbassarne la qualità. Significa portare un metodo solido a più persone, senza perdere la sostanza. KIT Academy — che sarà online nei prossimi mesi — nasce da questo principio. Con gli altri docenti che faranno parte del progetto, vorrei trasferire strumenti reali, applicabili, che le persone possano usare il giorno dopo. La direzione è sempre stata quella: trasmettere, connettere, far crescere. L’Academy è semplicemente il modo per farlo su scala più ampia.

Il social media management per lo sport è un mercato in rapida crescita, con club e atleti che investono sempre di più nella comunicazione digitale. Qual è la scommessa di KIT per restare rilevante e competitiva nei prossimi due anni?

La scommessa è una sola parola: fiducia. Tanti atleti, talent, club e centri sportivi arrivano da noi dopo esperienze deludenti con agenzie dove erano solo un numero su un foglio Excel. Qui non funziona così.

E voglio dire una cosa che non si dice mai abbastanza chiaramente: in questo settore c’è ancora tantissima improvvisazione spacciata per strategia. Si parla di engagement, di reach, di personal branding — spesso senza che ci sia dietro una vera comprensione di chi è quella realtà, di cosa vuole comunicare, di quali sono i valori che non è disposta a tradire per inseguire un trend.

Comunicare un atleta e comunicare un centro sportivo o un club sono due esercizi completamente diversi. L’atleta racconta una persona — le sue emozioni, la sua crescita, le sue cadute. Il club o il centro sportivo racconta una comunità — i suoi valori, la sua cultura, le persone che lo abitano ogni giorno. Confondere i due approcci è uno degli errori più frequenti che vedo nel settore.

Noi lavoriamo diversamente. Ogni realtà che entra in KIT ha un percorso costruito su di lei, non su un template preconfezionato. La comunicazione deve essere trasparente, coerente, e soprattutto vera. Perché il pubblico sportivo — che sia il tifoso di un club, il follower di un atleta o il socio di un centro — sente immediatamente quando qualcosa è autentico e quando è costruito a tavolino. L’autentico vince sempre.

Hai usato l’AI per costruire piani editoriali — lo dici apertamente su LinkedIn. Come è cambiato il tuo processo di lavoro concretamente? Cosa fai oggi in dieci minuti che prima ti prendeva un giorno?

L’AI è diventata il mio braccio destro, parte integrante del processo quotidiano. Ma voglio essere precisa su una cosa che vedo spesso fraintesa: l’AI non sostituisce il pensiero strategico, lo accelera. La differenza è enorme.

Nel mio processo, l’AI interviene nella fase di struttura — bozze, ricerca, organizzazione delle informazioni, prima stesura di testi. Poi entro io, con la conoscenza del cliente, la sensibilità creativa, la capacità di leggere le sfumature che nessuno strumento riesce ancora a replicare davvero. L’esempio più concreto: un comunicato stampa costruito da zero, fatto bene, richiede anche quattro ore di lavoro. Con prompt ben strutturati e un processo rodato, i tempi si dimezzano — e la qualità non scende, perché il controllo umano rimane centrale.

Quello che cambia è dove investo il mio tempo: meno sulla struttura, più sulla strategia. Meno sulla forma, più sulla sostanza. E questa redistribuzione dell’energia è forse il cambiamento più significativo che l’AI ha portato nel mio lavoro.

Insegni alle aziende a comunicare sui social, ma il mercato cambia a una velocità che rende obsoleto qualsiasi manuale in pochi mesi. Come strutturi la formazione per non insegnare cose già vecchie?

È una delle domande più oneste che mi possano fare, perché il rischio è reale — e molti formatori lo ignorano. La mia risposta è semplice: non insegno mai ciò che cambia, insegno ciò che rimane.

C’è un principio che porto sempre in aula, che viene dal mondo del marketing comportamentale: i meccanismi psicologici che guidano le decisioni umane non cambiano. Cambiano i formati, cambiano le piattaforme, cambiano le interfacce — ma la reciprocità, la riprova sociale, il senso di appartenenza funzionano oggi esattamente come funzionavano vent’anni fa.

Non parlo mai di algoritmi — perché nessuno li conosce davvero, e chi dice di insegnarli sta vendendo certezze che non esistono. Quello che insegno sono le fondamenta: come si costruisce fiducia, come si racconta un brand in modo autentico, come si legge il comportamento del proprio pubblico. Su quelle fondamenta, ogni cambiamento di piattaforma diventa gestibile.

Tra i tuoi contenuti parli di strategia, KPI, tone of voice — concetti che le PMI italiane faticano ancora ad applicare davvero. Qual è l’errore più ricorrente che vedi quando un’azienda si approccia ai social per la prima volta?

Non conoscere il proprio target. È l’errore più comune, il più costoso, e paradossalmente il più semplice da evitare se ci si ferma a fare le domande giuste prima di aprire qualsiasi profilo.

Spesso entro in contatto con aziende che hanno già Instagram, LinkedIn, TikTok — e non sanno rispondere alla domanda più elementare: a chi stai parlando? Non in astratto, non “donne 25-45 anni interessate al benessere.” Proprio: chi è quella persona? Cosa la tiene sveglia la notte? Cosa vuole sentirsi dire?

Ancora oggi le aziende partono dal prodotto, non dalla persona. Pubblicano nel vuoto e si chiedono perché nessuno risponde. Il lavoro vero inizia sempre da lì: non dal calendario editoriale, non dai KPI, non dal tone of voice. Dal chiedersi, con onestà, a chi vuoi arrivare — e perché quella persona dovrebbe scegliere te.

TikTok, Instagram, LinkedIn: tre piattaforme con tre logiche completamente diverse. Su quale stai scommettendo di più per i tuoi clienti nel 2025 — e c’è una che stai consigliando di abbandonare?

Non consiglio di abbandonarne nessuna — ma consiglio con forza di smettere di trattarle come se fossero la stessa cosa con un’interfaccia diversa. Sono tre ecosistemi distinti, con linguaggi, aspettative e meccanismi di attenzione completamente diversi. Pubblicare lo stesso contenuto su tutte e tre non è una strategia: è rumore.

Io stessa le uso in modo radicalmente differente. LinkedIn è il mio spazio professionale — dove costruisco autorevolezza, dove parlo come docente e formatrice, dove la conversazione è verticale e il tono è più riflessivo. TikTok è il mio canale di divulgazione — tutorial su social e tech, informazioni utili, un linguaggio diretto pensato per chi vuole imparare qualcosa in poco tempo. Instagram è il mio strumento di conversione — dove la relazione si scalda, dove il visual storytelling fa il lavoro pesante, dove la community si trasforma in azione concreta.

Non è una gerarchia di valore: è una strategia di presidio consapevole. E questa distinzione — sapere non solo dove sei, ma perché sei lì e cosa vuoi ottenere — è esattamente ciò che separa chi usa i social da chi li lavora.

Il futuro dei social media va verso contenuti sempre più brevi, algoritmi sempre più opachi, e AI che genera tutto. In questo scenario, cosa rimane insostituibilmente umano nella comunicazione digitale?

Tutto quello che non si può comprimere in tre secondi.

Viviamo in un’epoca che ha ottimizzato l’attenzione fino a renderla quasi irriconoscibile — formati sempre più brevi, stimoli sempre più intensi, contenuti generati a velocità industriale. E in questo scenario, paradossalmente, ciò che diventa più raro e quindi più prezioso è esattamente il contrario: la lentezza, la profondità, la presenza reale.

Rimane insostituibile la fiducia — quella vera, che non si costruisce con un calendario editoriale ma con anni di coerenza tra quello che dici e quello che fai. Rimane l’empatia, la capacità di sentire cosa ha bisogno l’altra persona prima ancora che te lo dica. Rimane il giudizio strategico — quella capacità di leggere un contesto, una persona, un momento, e decidere cosa è giusto comunicare e cosa no.

L’AI può generare contenuti, ottimizzare copy, analizzare dati. Ma non può decidere cosa vale la pena dire. Non può scegliere di tacere quando tacere è la cosa più strategica da fare. Non può costruire una relazione. Seth Godin ha scritto che il marketing è il racconto di qualcosa in cui credi, rivolto a persone che vogliono sentire quella storia. Ecco: quella connessione tra chi crede in qualcosa e chi vuole crederci — quella non la genera nessun algoritmo. La genera l’essere umano. E finché sarà così, il nostro lavoro avrà senso. Anzi, ne avrà sempre di più.

Alla fine di questa conversazione, rimane in testa una frase sola: “L’autentico vince sempre.” Detto da chi lavora ogni giorno con i social — dove il filtro, la performance e la strategia sono la materia prima — suona quasi come una provocazione.