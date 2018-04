Anna Frank scambiata con Mariangela Fantozzi. Questa vergognosa giustificazione è stata fornita da un ultras della Lazio, in uno degli interrogatori condotti dalla procura di Roma in merito alla vicenda degli adesivi antisemiti messi allo Stadio Olimpico. Quattordici tifosi della squadra romana sono stati indagati per incitamento all’odio razziale; alcuni di loro hanno chiesto di farsi interrogare, probabilmente nella speranza di un’archivazione.

Come racconta un articolo di Valeria Di Corrado sul Tempo, gli ultras della Lazio che sono stati interrogati dalla procura di Roma hanno fornito risposte indecenti. La più squallida è questa: «Pensavo fosse la figlia di Fantozzi, Mariangela. Non sapevo si trattasse di un’ebrea deportata».

Un’affermazione che ha fatto scattare un moto d’ira al magistrato che ha dovuto sentire una simile bestialità, come descrive Valeria Di Corrado sul Tempo. Un altro ultras ha spiegato come pensasse che l’immagine di Anne Frank ritraesse una persona comune. Le risposte negli interrogatori, svolti prima della richiesta di rinvio a giudizio per incitamento all’odio razziale, hanno lasciato molto perplessi i magistrati, perché contradditorie rispetto agli adesivi.

Oltre all’immagine di Anna Frank sugli adesivi c’erano scritte come «Romanista ebreo» o «Romanista Aronne Piperno», scritte chiaramente antisemite che volevano rimarcare l’intento denigratorio e di scherno contenuto nelle figurine. Per l’inchiesta della procura di Roma è fondamentale capire, per reggere l’accusa di incitamento all’odio razziale, la consapevolezza degli ultras indagati in merito alla figura di Anna Frank. Alcuni degli indagati fanno parte del gruppo di tifosi degli Irriducibili, noti per la loro vicinanza con l’estrema destra.