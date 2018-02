Perché Giucas Casella è stato sospeso dall’Isola dei famosi

Giucas Casella è stato sospeso dall’Isola dei Famosi. Perché?

Ha provato a dipanare ogni dubbio il sito Bitchyf.it:

Isola dei Famosi, Giucas Casella e l’incubo che si ripete.

Tornato in Honduras per finire quello che aveva iniziato dieci anni fa, Giucas Casella potrebbe essere costretto a tornare in Italia contro la sua volontà per un problema fisico.

Quando nel 2008 partecipò alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura, il paragnosta fu costretto a ritirarsi durante il decimo giorno perché il medico che lo visitò rivelò un’ipotesi ischemia.

Quest’anno Giucas ha avuto un problema ad una costola ed il medico della produzione, dopo averlo visitato, gli ha detto che doveva tornare in Italia.

Casella, nonostante l’obbligo del medico, si è rifiutato e gli autori per accontentarlo hanno deciso di metterlo in “pausa” e di trasferirlo in un ospedale honduregno dove farà nuovi accertamenti.

Qualora anche i nuovi medici diranno che dovrà tornare in Italia, Giucas sarà costretto a farlo, in caso contrario tornerà in gioco.

Dita incrociate per Giucas Casella: questa Isola dei Famosi non sarà la stessa senza lui ed il suo CHANGEEEE.