Le strade di Rome invase dai rifiuti tutto l’anno, e con l’ondata di caldo il problema diventa ancora più insopportabile per i residenti. Tanto che in diverse zone della Capitale alcune persone hanno cominciato a dare fuoco ai rifiuti lasciati nei cassonetti. Bravata o insofferenza, il gesto ha attirato l’attenzione della sindaca Virginia Raggi, che però rischia che le si ritorca contro.

Il tweet di Virginia Raggi e quei rifiuti raccolti solo dopo il rogo

«Un altro incendio ai cassonetti. Questa volta a Torrevecchia, a nord della città » scrive sui social network Virginia Raggi, facendo sapere che l’intervento è stato immediato «pulendo l’area e rimuovendo i rifiuti combusti». La sindaca condanna i «comportamenti criminali» che altro non sono che « un vero attentato alla salute ed alle tasche dei contribuenti! E proprio ai «cittadini onesti» Virginia dice di voler dare «risposte» con «un piano straordinario di pulizia delle strade». Il tutto corredato da fotografie del prima e dopo rogo. E su alcuni dettagli precisi si sono scatenati gli utenti dei social.

Un altro incendio ai cassonetti. Questa volta a Torrevecchia, a nord della città. Siamo immediatamente intervenuti pulendo l’area e rimuovendo i rifiuti combusti. A questi criminali rispondiamo andando avanti sulla strada della legalità: https://t.co/COQcR0zIWN pic.twitter.com/dEB7qV0v0T — Virginia Raggi (@virginiaraggi) June 27, 2019

In primo luogo il dettaglio più evidente: molti commenti sono00 sulla scia di chi sottolinea come l’unico modo per far raccogliere i rifiuti a questo punto sia incendiarli. «Eviterei di suggerire che, per far portare via i rifiuti, bisogna dargli fuoco» si legge nel commento di risposta più popolare su Twitter sotto al post della sindaca, dove si invoca al «termovalorizzatore diffuso». Ma c’è un altro dettaglio che, tra le due fotografie, non cambia affatto. Nel cassonetto a fianco, infatti, i rifiuti sono rimasti. Intoccati, o come scrive un altro utente « lasciati lì per addobbo». «Ecco perché je danno foco!» scrive un romano che si unisce al coro di chi alla sindaca chiede risposte vere e concrete sulla gestione del ritiro dei rifiuti, perché prima di incendiarli quei sacchetti «stavano lì da chissà quanto». Come si dice in questi, prevenire sarebbe meglio di curare.

(Credits immagine di copertina: Twitter Virginia Raggi)