Anche Elon Musk e la BBC vittime dei deepfake AI

Per questo articolo, abbiamo utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale messo a disposizione dall’editor di immagini Canva. Appare evidente come il contenuto non sia “reale” e che sia figlio – anche per scelta grafica – di un artefatto. Ma quel che da settimane sta circolando in rete è l’esatto emblema di come questi sistemi stiano velocemente migliorando, rendendo ardua la possibilità di distinguere il vero dal falso. Parliamo di un video deepfake che vede protagonista Elon Musk, annunciato da due dei volti più riconoscibili della BBC.

La maggior parte dei video deepfake Elon Musk è stata rimossa dai social. In particolare, questi filmati erano diventati virali su Facebook e a oggi ne sono rimaste solamente alcune piccole tracce (qui e qui troviamo due esempi) che non hanno ottenuto il “successo” sperato. Sta di fatto che, come sottolineato dal portale di fact-cheking FullFact, alcune condivisioni hanno raggiunto un enorme numero di utenti che potrebbero, ora, essere convinti di aver assistito a un contenuto reale.

Video deepfake Elon Musk, il falso che circola in rete

Un video che, prima della rimozione, era stato visto da 36mila persone era così composto: dallo studio della BBC World News il conduttore Matthew Amroliwala annunciava questo nuovo “investimento” fatto da Elon Musk per un progetto chiamato “Quantum AI“. In un altro filmato, che seguiva lo stesso canovaccio, la protagonista era la giornalista finanziaria della BBC Sally Bundock che parlava di tutto ciò introducendo una (non vera) intervista proprio al fondatore di Tesla e proprietario di X. Tutti questi filmati sono ed erano accompagnati dallo stesso annuncio social:

«I cittadini britannici non dovranno più lavorare poiché Elon Musk ha presentato il suo nuovo progetto QUANTUM AI. Per ulteriori informazioni su Quantum AI Trading Bot che ti consentirà di guadagnare 5000 sterline al giorno scambiando azioni e altri investimenti finanziari. Inviami un messaggio ora sulla mia casella di posta privata, io e il mio team siamo pronti a guidarti attraverso i passaggi per la tua libertà finanziaria».

Si tratta di scam, utilizzando gli strumenti AI. Nei due video in questione, infatti, è stato evidenziato come siano stati utilizzati alcuni strumenti di intelligenza artificiale per “clonare” la voce dei protagonisti. Dopodiché è stato modificato anche il video (le immagini di fondo sono reali, ma alterate dall’AI) con banner e scritte in sovrimpressione. Infine, per completare l’opera, ecco comparire una presunta intervista a Elon Musk: peccato che quelle immagini non siano riferite a un colloquio tra l’imprenditore e la BBC, ma a un’intervista rilasciata al Wall Street Journal quattro mesi fa.

Il canovaccio dello scam

Casi di questo tipo li abbiamo già incontrati in passato, ma senza l’utilizzo di questi strumenti di intelligenza artificiale. Le truffe online, condivise sui social, utilizzando personaggi famosi sono un elemento che – oramai – è purtroppo entrato all’interno delle dinamiche di moltissime piattaforme. Soprattutto su Facebook e su Twitter. Era il 2020 quando Giornalettismo aveva parlato del “falso” Antonino Cannavacciuolo che parlava degli investimenti in Bitcoin che lo hanno fatto diventare ricco. Un anno e mezzo fa, invece, era toccato all’attrice comica Katia Follesa, la cui immagine era stata utilizzata per “sponsorizzare” un prodotto dimagrante. Tutti fake che oggi sono diventati deepfake, “grazie” all’intelligenza artificiale.

(foto di copertina: generata da Canva)