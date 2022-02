No, Katia Follesa non ha mai sponsorizzato alcun prodotto dimagrante

Non bisogna assolutamente prestare attenzione a dei post sponsorizzati su Facebook che mostrano la conduttrice e attrice Katia Follesa intenta a sponsorizzare dei prodotti dimagranti, con il falso claim «Il mio peso è sceso da 80 a 49, bevo solo la mattina». Non c’è nessun “segreto di Katia”, come promette il copy del post pubblicato sui social network e la stessa attrice sembra essere consapevole della diffusione ingannevole di questo contenuto, tanto che – circa dieci giorni fa – ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post di smentita.

Katia Follesa non ha promosso prodotti dimagranti

La notizia, tra gli altri, è stata evidenziata anche dal portale Bufale.net:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Nei post sui social network, Katia Follesa compare in diversi scatti – sia con un vassoio su cui campeggia ben evidente la confezione del prodotto dimagrante, sia mostrando un cartello scritto a mano in cui si evidenzierebbero i suoi progressi nella perdita di peso -, tutti collegati all’utilizzo di un prodotto dimagrante che la stessa attrice non ha mai avuto modo di conoscere e di approfondire. Per questo ha messo i suoi legali al lavoro, soprattutto perché l’argomento è estremamente delicato: «Gli avvocati – dice Katia Follesa – stanno esaminando il caso ma non è cosa semplice in quanto, purtroppo, non si tratta di persone fisiche perseguibili giuridicamente, ma di ALGORITMI».

Cosa intende dire Katia Follesa con questa espressione? Non sono rari i casi in cui si vede un articolo o un contenuto sponsorizzato che prevede l’utilizzo dell’immagine di un personaggio famoso (ne abbiamo parlato in questo articolo sullo sfruttamento del volto di Elon Musk). Si tratta di tentativi di phishing che vanno a replicarsi in seguito alle interazioni degli utenti sui social network: chi clicca sul link va a interagire in maniera pressoché automatica con gli altri contatti in rubrica. Una sorta di scatola cinese che non è semplice scoperchiare.

«Per perdere peso – ha continuato Katia Follesa – e preservare la mia salute mi sono rivolta a un medico specialista che, dopo una serie di accurati esami, mi ha indicato il percorso migliore per STARE BENE. Associo ad una sana alimentazione il movimento fisico, blando per giunta. Ogni persona è diversa, NON ESISTE UNA DIETA UGUALE PER TUTTI. Consiglio di divulgare il più possibile questo messaggio affinché non si cada in truffe paradossali».