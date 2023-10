Infodemia di guerra: la storia del video dei “bombardamenti israeliani su Gaza”

Che accada sui social network è un problema collaterale, vista la quantità immensa di fake news che circolano all’interno delle piattaforme su qualsiasi tipo di argomento. Che una testata giornalista si “fidi” di quel che trova in giro per la rete e lo pubblichi a mo’ di notizia senza verificare che sia veritiero è molto più grave. Soprattutto in contesti di guerra, occorre sempre procedere per step, partendo dalla verifica dell’affidabilità della fonte per poi arrivare al controllo di una o più informazione. Solo in caso di esito positivo si deve procedere alla pubblicazione. Lo dicono le regole deontologiche della professione giornalista. Nei giorni scorsi, come già accaduto in passato in altri casi, c’è chi ha condiviso la notizia del video dei bombardamenti ordinati da Israele su Gaza (nella zona Nord della Striscia), senza accertarsi se quel contenuto fosse vero.

LEGGI ANCHE > L’incidente da Mentana e la scena di Project X scambiata per gli scontri al Campidoglio

Muoversi all’interno dell’ecosistema digitale non è facile ed è giusto ammetterlo. Verificare le fonti, soprattutto durante eventi di guerra, è ancor più complicato. E allora, cosa dovrebbe accadere? Se non si riesce a scoprire la verità su un contenuto/documento/foto/video/notizia, non si deve pubblicare nulla. E invece, qualche giorno fa abbiamo visto comparire su uno dei quotidiani online più letti in Italia (Il Corriere della Sera), comparire questa “notizia”.

All’interno dell’articolo, veniva mostrato un filmato di una città in fiamme. Il tutto, secondo le narrazioni raccolte sui social senza verificare, era figlio della reazione di Israele all’attacco di Hamas. Dunque, una vera e propria testimonianza video dei bombardamenti israeliani su Gaza. Come detto, però, quel contenuto non è più disponibile online (questo era l’indirizzo), anche se risulta ancora essere indicizzato sui principali motori di ricerca.

Perché è stato rimosso? Perché si trattava di una fake news. Attenzione, il video era reale, ma non era stato girato a Gaza. E, soprattutto, anche se le immagini potevano ingannare, non aveva nulla a che vedere con un contesto di guerra.

Video bombardamenti Israele su Gaza, la fake news

Dunque, il passo indietro da parte del Corriere della Sera (non abbiamo traccia di altre testate che hanno commesso lo stesso errore di superficialità) è la conferma dell’assunto iniziale: il video bombardamenti Israele su Gaza era una bufala. E allora, che cosa “raccontava” quel filmato diventato virale sui social in modo decontestualizzato?

This video has been repeatedly shared since yesterday with claims it shows the current conflict in either Israel or Gaza. But it shows neither. It’s a video of celebrations by supporters of CR Belouizdad after winning the Algerian football championship title. pic.twitter.com/ovxeggvbGm — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 8, 2023

Si tratta dei recenti – avvenuti nel corso dell’estate – festeggiamenti (molto coloriti, colorati e rumorosi) dei tifosi algerini del CR Belouizdad, vincitori del quarto titolo calcistico nazionale consecutivo (il decimo totale).

🇩🇿 Alger illuminée par le craquage IMPRESSIONNANT des supporters du CR Belouizdad qui fêtent leur 4ème titre de champion de suite. 🔴⚪️ Vidéos @lyouuucefpic.twitter.com/FIDC0K55AP — We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) July 15, 2023

La città “illuminata” di rosso non è Gaza, ma Algeri. Quelli che si vedono non sono bombardamenti, ma fuochi d’artificio (seppur estremi). E i social sono ancora ricchi di filmati analoghi che attribuiscono queste immagini al conflitto tra Israele e Hamas.

And sadly, it will have to be done like Russia. Level Gaza first, then send the troops in Why lose thousands for them 🔴Note, Netanyahu has decided to sacrifice the Hundreds of hostages That’s what I thought he’d do, and I don’t like It..#IsraelAtWar#GazaUnderAttack pic.twitter.com/arRo8Ngqbu — 🇺🇦UKRAINE DIARY🇮🇱BREAKING 🇺🇦 NEWS LIVE💪 (@UkraineDiary) October 8, 2023

Elementi di disinformazione come questi continueranno a circolare sulle varie piattaforme social. È ruolo di un giornale e di un giornalista verificare che quel che si trova online sia reale e non una fake news. Per non dover incappare in scuse e rimozione di contenuti.