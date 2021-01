L’incidente da Mentana e la scena di Project X scambiata per gli scontri al Campidoglio

Una edizione straordinaria, va da sé, si chiama così perché viene dettata dall’evento che si sta verificando in quel momento, non è preparata, si costruisce sulla base di quello che sta accadendo in quel momento. Ricordiamocelo sempre quando parliamo dell’episodio di Enrico Mentana e Project X. Nel corso della sua edizione straordinaria del Tg La7, il direttore della testata ha commentato delle immagini mandate in onda dalla regia: si trattava di una scena, appunto, del film Project X che era stata postata su Twitter – con intento ironico – dall’account satirico @ProbOffTopic. Queste immagini sono state messe a disposizione, in diretta, di Enrico Mentana e di Gerardo Greco che, a onor del vero, si sono resi subito conto che c’era qualcosa che non andasse.

Mentana e Project X, cosa è successo nell’edizione straordinaria del Tg La7

«Ecco queste sono immagini in diretta» – dice il giornalista. Poi, assistendo ai frame di un uomo che sale sul tettuccio di una automobile e che spara con un lanciafiamme, si ferma per un istante: «No, non credo che questa sia Washington» – dice il direttore. Gerardo Greco conferma: «Non è Washington, forse è una scena che arriva dai sobborghi». Mentana si alza in piedi per verificare meglio: «Qui leggo “Live Footage”. Sono immagini che dobbiamo ovviamente verificare».

“Vediamo queste altre immagini” “Probabilmente è nei sobborghi” “Sì sì, live footage… Sono immagini che dobbiamo verificare” Grandissima lezione di giornalismo: Enrico Mentana e Gerardo Greco che commentano una scena del film Project X – Una festa che spacca.#CapitolHill pic.twitter.com/t1yGzcSt7I — Adil (@unoscribacchino) January 7, 2021

Project X, se vogliamo trovare una ulteriore spiegazione all’equivoco, è un film del 2012 che, tuttavia, si avvale anche di alcuni espedienti – come, ad esempio, la trasmissione di finti notiziari – per dargli la forma del falso documentario. Un film dove scene di distruzione come quella commentata da Mentana e twittata dall’account @ProbOffTopic sono all’ordine del giorno.