Attenzione al complotto Twitter #ItalyDidIt che mette insieme assurde teorie sulle elezioni Usa

Nemmeno nei film di spionaggio più temerari ci si è spinti a tanto per il complotto elezioni Usa. Eppure, su Twitter un grande movimento – alimentato, ad esempio, dall’account @BlueSky_Report – ha fatto salire tra le tendenze l’hashtag #ItalyDidIt, che accompagna una storia assurda su un presunto complotto portato a compimento presso l’ambasciata americana di via Veneto a Roma per truccare i dati delle elezioni americane nella nottata tra il 3 e il 4 novembre 2020. Una storia che non si basa su nessuna prova documentale se non sulle dichiarazioni di un sedicente ex agente della CIA Bradley Johnson.

Complotto elezioni Usa partito da Roma: una grande bufala

Si tratta di una storia che mette insieme tutti gli argomenti più popolari in Italia nelle ultime ore. La successione tra Donald Trump e Joe Biden è tornata a essere virale il 6 gennaio, sia per le elezioni suppletive in Georgia (che stanno per consegnare ai democratici la maggioranza in senato), sia per l’intervento di Mike Pence davanti al Congresso, che ratificherà con ogni probabilità l’elezione di Joe Biden. Un passaggio formale sul quale, tuttavia, i repubblicani hanno annunciato battaglia, con tante persone in strada a Washington per sit-in di protesta e con una campagna orchestrata sui social network sovranisti.

Inoltre, in Italia è tornato al centro dell’agenda politica anche Matteo Renzi che, in queste ore, sta portando avanti una trattativa molto serrata con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per stabilire se si procederà o meno con una crisi di governo o se ci si limiterà a una sorta di rimpastone di ministri e sottosegretari per prolungare l’esperienza di Conte a Palazzo Chigi.

Mettendo insieme questi due argomenti è venuta fuori una storia da film che prevederebbe un intervento dell’Italia nella trasmissione, attraverso un hackeraggio, di un numero di voti tali da ribaltare l’esito delle elezioni Usa di novembre (che, secondo gli autori di questa storia, si erano incanalate verso la rielezione di Trump) partito da Roma, con il patrocinio di Matteo Renzi, Barack Obama e la società Leonardo. Un complotto privo di qualsiasi fondamento e ricco di fantasia che – tuttavia – sta facendo breccia su Twitter, facendo credere a migliaia di italiani che ci possa essere una storia alternativa sull’elezione di Biden.

Ancora una volta, il ruolo dei social network risulta essere deleterio per la corretta informazione.