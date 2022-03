Così TikTok sta sconfinando nel terreno di YouTube: via libera ai video di 10 minuti

Stiamo assistendo alla youtubizzazione di TikTok. Evidentemente, la piattaforma che fino a questo momento ha basato tutto il suo core-business sui video brevi, d’impatto, accompagnati da musica ed effetti sonori ha deciso di imprimere una svolta abbastanza netta alle sue funzionalità. La piattaforma di proprietà di ByteDance ha annunciato che, da questo momento in poi, permetterà la pubblicazione di contenuti video dalla durata fino a dieci minuti.

LEGGI ANCHE > Cosa succederà a TikTok con Biden presidente degli Stati Uniti

Video 10 minuti su TikTok, la scelta della piattaforma

«L’anno scorso – hanno spiegato da TikTok ad alcuni media statunitensi specializzati – abbiamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e divertirsi su TikTok. Oggi siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di caricare video che durano fino a 10 minuti, che speriamo possa liberare possibilità ancora più creative per i nostri creatori in tutto il mondo».

La strada intrapresa da TikTok non è semplice. Occorre una fidelizzazione molto serrata dell’utente per poterlo tenere ancorato al video per un lasso di tempo così lungo. A meno che il contenuto non sia estremamente d’impatto. Del resto, TikTok – nonostante nel 2021 sia stata la piattaforma più cliccata, superando persino Google – non sembra accontentarsi del ruolo che si è ritagliata fino a questo momento nel mondo delle Big Tech. E punta decisamente a quella fetta di mercato che, al momento, è praticamente totale appannaggio di YouTube, con le conseguenze relative agli incassi pubblicitari corrispondenti. Video più lunghi, nel mondo delle piattaforme social, significano inevitabilmente monetizzazioni più alte: si permette all’utente di restare più tempo all’interno della piattaforma, evitando le fughe verso l’esterno.

TikTok, in realtà, ha già lavorato moltissimo sulla permanenza dell’utente. Ma i video di 10 minuti sembrano la mossa definitiva: soltanto il tempo ne misurerà il successo e sarà sempre il tempo a determinare se rappresenteranno l’occasione, per la piattaforma, di sviluppare dei propri contenuti originali. Una strategia che, ad esempio, YouTube aveva provato a portare avanti, venendone però rimbalzato e rinunciandoci poco dopo. Non i migliori auspici per questa scelta di TikTok.