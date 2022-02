Le immagini stanno circolando in maniera virale su diverse piattaforme social, ma non corrispondono all'attuale realtà dei fatti

Il video del paracadutista russo che si fa i selfie su TikTok non è riferito alla guerra in Ucraina

Uno degli argomenti sicuramente più sensibili per la disinformazione in queste ore di frenetiche notizie che arrivano dall’Ucraina è sicuramente quello che riguarda i paracadutisti. Sono diversi i video a questo tema che sono stati diffusi su varie piattaforme social e che, tuttavia, non combaciano con l’attuale realtà dei fatti. In molti casi, si tratta di video vecchi, che si riferiscono anche a 5/6 anni fa, che vengono recuperati dagli archivi open source del web e che – basta aggiungere un copy decisamente accattivante e gli hashtag giusti – vengono spacciati come immagini che riguardano l’attuale conflitto russo-ucraino. La stessa cosa è capitata al video di un paracadutista russo che si sarebbe fatto un video-selfie mentre stava atterrando in territorio ucraino. Le cose non stanno così, come ha dichiarato – tra gli altri – il sito di fact checking internazionale Snopes.

Paracadutista russo, il video fake su TikTok

Il video in questione è stato pubblicato anche su Twitter, oltre che su TikTok, dove è diventato in breve tempo virale. Mostra uno squadrone di paracadutisti che si stanno lanciando da un aereo e che sembrano eseguire quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere una esercitazione in un clima totalmente disteso. Tanto che uno di questi paracadutisti non esita a farsi un video selfie, a salutare in favor di telecamera e a esultare.

Bro fucking Russian paratrooper filming there TikTok while dropping in Ukraine 😭😭 pic.twitter.com/QkINQr2mH7 — soapyツ (@k4uty) February 24, 2022

Il video, tuttavia, può essere ritrovato facilmente alla pagina Instagram seguente e risale al 2015, ben sette anni fa, precisamente il 25 agosto. Il video aveva una portata piuttosto limitata: l’utente, tale romanadler123, documenta attraverso il suo account Instagram pubblico – senza limitazioni – scene di vita quotidiana (a volte le scelte sono decisamente discutibili, ma sono anche decisamente fatti suoi). Anche il video che poi, inspiegabilmente, è diventato virale ed è stato attribuito all’attuale invasione russa dell’Ucraina aveva una portata limitata, con soltanto 5 commenti sul profilo originale (uno, tra l’altro, era dello stesso paracadutista). Ennesima deviazione di questa guerra fatta di continue informazioni non verificate sui social network.