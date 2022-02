L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori contesto, vengono definiti «attacchi all’Ucraina»

In una fase molto delicata come può essere quella delle prime ore di un conflitto che ha risvegliato l’Europa e l’ha messa di fronte alla brutale realtà dell’invasione e dell’aggressione, è normale che circolino delle immagini e dei video fuori contesto che, tuttavia, vengono spacciati per buoni e posti all’attenzione dei media. Avvertimento: questo articolo non è definitivo e verrà costantemente aggiornato qualora riscontrassimo ulteriori immagini fake e ulteriori contenuti non attribuibili alle attuali fasi del conflitto russo-ucraino. Circolano sicuramente molte fake news sull’Ucraina e molte immagini che tendono a essere divulgate attraverso i social network.

È importante ribadire una cosa: nessuno sta negando che sia in corso un massiccio attacco nei confronti dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, che questo attacco sia esteso, che coinvolga diverse realtà territoriali e che sia anche molto cruento. Tuttavia, è sempre bene contestualizzare – per motivazioni di carattere storico – gli eventi: quelli che sono collegati all’attualità e quelli che, invece, vengono spacciati per tali, ma relativi ad altri contesti completamente diversi.

Anche RaiNews24 ha trasmesso un video di un altro conflitto

Esplosione di Tianjin china 6 anni fa https://t.co/Uy8dL7cvvF

Per la rai sono i Russi che bombardano l’ucraina#WWIII #worldwar3 pic.twitter.com/wEjIiKECPx — gianluca82 (@gianluca826) February 24, 2022

In molti sui social hanno anche fatto notare – riuscendo a riprendere l’effettivo momento in cui avviene – che RaiNews24 dando copertura di quanto accade in Ucraina in questo momento ha mostrato immagini relative a un’esplosione avvenuta a Tianjin, in Cina, sei anni fa. Le stesse immagini che abbiamo visto sfilare sullo schermo del canale all news del servizio pubblico sono facilmente rintracciabili nei video che riportano la notizia nel 2015 (qui abbiamo un servizio di BBC).

La grande confusione di immagini e video che trovate sui social

I fact-checkers e i giornalisti continuano a lavorare febbrilmente per chiarire quali sono i video e le immagini che sono effettivamente riconducibili alla situazione attuali e quali sono, invece, quelli che vengono decontestualizzati e appartengono ad altri periodi – se non addirittura ad altri conflitti -.

By my colleague @alistaircoleman This video, shared by the former Ukrainian ambassador to the US with 150,000 views, was not taken in Mariupol this morning.https://t.co/22qwtvLRIZ — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 24, 2022

C’è, per esempio, questo video che l’ex ambasciatore dell’Ucraina – quindi una fonte cui si tende a dare credito – ha condiviso che ha collezionato oltre 150 mila visualizzazioni ma che non è stato girato a Mariupul, città portuale dell’Ucraina sudorientale che è stata bombardata nelle scorse ore. Una prima versione è stata rintracciata su TikTok, caricata circa un mese fa, e potrebbe trattarsi di immagini che sono effettivamente ancora più vecchie.

This video with 100,000 views, shows the tragic Beirut explosion in 2020 and has nothing to do with the Russian invasion of Ukraine. H/T @AuroraIntel pic.twitter.com/mqGzoZVpHC — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 24, 2022

Stessa questione per un video che ha collezionato oltre 100 mila visualizzazioni e che non ha nulla a che vedere con l’Ucraina e gli attacchi della Russia, bensì ritrae le conseguenze della tragica esplosione di Beirut del 2020.

Fake news sull’Ucraina, tutte le immagini e i video che si stanno diffondendo sui social network

Innanzitutto, si può rilevare questa immagine che è stata divulgata da un account Twitter denominato @ifysle. Quest’ultimo avrebbe mostrato dei jet russi colpire degli obiettivi targettizzati in territorio ucraino. In realtà, si tratta di una immagine che ritrae degli F-16 che sono dei velivoli in dotazione ai Paesi occidentali. Il tweet è stato prontamente cancellato dopo che era stato definito fake da diversi giornalisti e debunker indipendenti. Tuttavia, per dare un’idea dell’immagine diffusa, occorre sottolineare il lavoro realizzato dal progetto Aurora Intel su Twitter che ha chiesto ai suoi followers di non prestare attenzione a quanto postato dall’account:

Please ignore this footage this is an F16 doing a flare drop during a demo day, nothing to do with Ukraine or Russia https://t.co/IEphWmbIFp — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 24, 2022



L’immagine diffusa era questa:

Non era l’unica, tuttavia. L’account Twitter OSINT_Ukraine – che è seguito da decine di migliaia di persone e che si propone come media che pubblica aggiornamenti sulla situazione in Ucraina – ha definito questa immagine come la sostituzione di una bandiera dell’Ucraina con una bandiera russa su un palazzo istituzionale della città di Charchiv, la seconda più grande del Paese. In realtà, si tratta di una immagine che risale al 2014, al tempo del primo atto di forza di Putin nei confronti dell’Ucraina, con la successiva annessione della Crimea.

Un altro video viene presentato come attacco di caccia militari russi all’Ucraina. Tuttavia, una semplice indagine dei video proposti documenta come altro non sia che una parata militare che si è verificata il 4 maggio 2020 nella zona di Tushino, a Mosca.