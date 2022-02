Il blog che ha fatto partire la fake news sulla regina Elisabetta morta prima si è scusato e poi ha ritrattato

Il blog americano che ha lanciato per primo la falsa notizia si è prima (apparentemente) scusato, poi il fondatore ha continuato a sostenere una storia che non trova alcuna conferma

La Regina Elisabetta non è morta. La storia che ha iniziato a girare ieri sera è stata battuta, prima di tutti, dal blog americano Hollywood Unlocked diventando – nelle ore successive – virale. A contribuire alla viralità della notizia concorre senz’altro il fatto che il 20 febbraio sia stata comunicata al mondo la positività al Covid della sovrana. Nell’articolo da cui tutto è partito si leggeva che la regina – che avrebbe dovuto partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue britannico – sarebbe stata trovata priva di vita. La ragione per cui la regina è sparita dalla circolazione è che – come ha confermato il capo di stato maggiore della Camera dei Lord Dayo Okewale – si sta riprendendo dal Covid.

Regina Elisabetta morta: genesi e sviluppo della fake news

Andiamo con ordine e proviamo a ricostruire – grazie anche all’intervento di Variety – cosa è accaduto. Partiamo dalla fonte: il blog Hollywood Unblocked si occupa di notizie relative a crimine, gossip e intrattenimento con focus sulle celebrità. Fondato da Jason Lee, il portale non ha un account Twitter ufficiale. Proprio da questo blog – che cita «fonti reali» che gli avrebbero fornito l’«esclusiva» – parte la storia sulla Regina Elisabetta morta che è diventata virale martedì 22 frebbraio in serata. Nonostante molti su Twitter abbiano sottolineato come la storia non avesse senso (perché a dare una notizia del genere dovrebbe essere un blog americano e non le principali testate inglesi?), la storia ha preso piede in breve tempo.

C’è da considerato, inoltre, che il fatto che la regina non abbia partecipato al matrimonio dell’editore di Vogue sia ovviamente frutto dell’isolamento per la positività al coronavirus e della necessità di riprendersi. A un certo punto un account non ufficiale del blog ha condiviso le sue più sentite scuse indirizzate alla famiglia reale; il tweet, che ora è stato cancellato, riportava: «È stato un incidente e stiamo lavorando duramente per assicurarci che questo errore non accada mai più. Il giornalista stagista è stato male informato e ha pubblicato la bozza del post per errore».

Hollywood Unlocker prima si scusa e poi ritratta

Il tweet è stato fatto sparire e il fondatore del blog – che ha invece un profilo verificato – ha affermato di essersi «svegliato con qualche account falso che pubblicava una ritrattazione. Non conosciamo quell’account e non abbiamo ritrattato la nostra storia e restiamo sintonizzati per una dichiarazione ufficiale da Buckingham Palace». Il fondatore del blog ha confermato la questione a Variety che, oltre a lui, ha provato a entrare in contatto anche con l’entourage della regina. Da palazzo, però, è arrivato il rifiuto di commentare la questione – cosa che viene fatta sempre quando si tratta di notizie frutto di voci online -.

La storia continua a rimanere sia sul sito che sulle pagine social di Hollywood Unlocked, quindi, continuando a diffondersi. Volendo ricapitolare, quindi, Hollywood Unlocked si è solo apparentemente scusato per quella che – secondo fonti che non citano – è la notizia della morte della regina Elisabetta. Il fondatore del blog va dritto per la sua strada ma, attualmente poco prima delle ore 19 in Italia), non ci sono fonti che confermino la morte della regina Elisabetta.