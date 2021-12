L’attentatore di Denver diffondeva contenuti razzisti, misogini e violenti sui social

Nella giornata di ieri a Denver, Colorado, un uomo ha sparato in più di un posto arrivando a uccidere tre persone e ferendone altrettante. Alla fine lui stesso è rimasto ucciso. L’azione dell’attentatore è cominciata qualche minuto dopo le 5 del pomeriggio – ovvero l’una di notte in Italia – e in totale si è trattato di tre sparatorie. A terminare il tutto è stata la polizia, che è intervenuta ingaggiando un conflitto a fuoco. Se in un primo momento il killer è riuscito a fuggire, dopo è stato individuato dalla polizia in un sobborgo, dove stava proseguendo la fuga a piedi. Il movente che ha scatenato la furia omicida non è ancora chiaro ma, dalle indagini, emerge un utilizzo dei social sotto pseudonimo dell’attentatore di Denver allo scopo di diffondere bufale e complotti.

Il criminale è stato identificato, tra le altre cose, anche nell’utilizzo che faceva dei social. Emergono evidenze rispetto alla sua attività da suprematista bianco, misogino e razzista. Un numero crescente di tweet virali ha iniziato a riempire il web a partire dal tweet di Colorado Springs Anti-Fascists – che si definisce come gruppo che mira a «esporre i fascisti e interrompere la loro organizzazione nel cosiddetto Colorado» – che lo definisce, attraverso i contenuti che pubblicava, «un suprematista bianco e misogino ossessionato dalla mascolinità, che opprime le donne e difende la razza, che sostiene le sparatorie per i comunisti». I post pubblicati sarebbero stati scritti da Lyndon McLeod – questo il nome dell’attentatore – e il giornalista Nick Martin avrebbe identificato anche una serie di romanzi scritti da lui sotto pseudonimo.

