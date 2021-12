Il video Snapchat con cui il 19enne che ha provato a uccidere la regina ha annunciato l’attacco

Tramite un video pubblicato su Snapchat: in questo modo – alle 8.06 della mattina di Natale, appena 24 minuti prima del suo effettivo ingresso nel perimetro del castello di Windsor con conseguente arresto – l’autore dell’attacco alla regina Elisabetta ha palesato le sue intenzioni in un video su Snapchat, nel quale indossa una maschera e tiene in mano una balestra, in cui ha apertamente detto di voler «assassinare la regina». Dopo averlo arrestato e averlo sottoposto a una valutazione psichiatrica secondo il regolamento del Mental Health Act, le indagini della polizia hanno collegato il giovane uomo nel video all’attentato alla regina Elisabetta.

This is Jaswant Singh Chail who was arrested at Windsor Castle armed with a crossbow.

He said he planned to assassinate the Queen in revenge for 1919 Amritsar massacre & also for people discriminated against because of their race https://t.co/FqyFp1Q8AW pic.twitter.com/Tkolt2NlvN

— LilMems (@LiliMems) December 26, 2021