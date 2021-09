Kanye West ha inserito nell’album la versione di Huricane che era piaciuta di più agli utenti su Discord

Quanto i social siano ormai penetrati in qualunque ambito lo si vede anche nell’ultima azione di Kanye West su Discord. Il rapper, quando ancora stava lavorando al suo ultimo album Donda, ha deciso di chiedere un feedback collettivo sulla piattaforma. La versione della canzone che tutti abbiamo sentito nell’album è solo una delle tre che West ha uploadato su un canale appositamente creato, chiedendo l’opinione degli utenti.

Kanye West su Discord per chiedere quale versione di Hurricane inserire nell’album

Come si legge sul Guardian, Kanye West ha preferito rivolgersi a un’ampia fetta di persone invece che a qualche intimo per scegliere la versione di Hurricane da inserire nell’album. E lo ha fatto scegliendo di utilizzare Discord come piattaforma, quella che – a detta di molti – viene utilizzata dai membri della generazione Z che sono stanchi dell’esposizione su Twitter.

Nelle fasi finali di perfezionamento dell’album, West ha deciso – insieme al suo produttore – di andare oltre una serie di eventi di ascolto in giro per gli stadi degli Usa. Il produttore, Mike Dean, ha scelto di chiedere aiuto a un altro gruppo di fan di Kanye West, i membri della comunità Discord WestServerEver. Una volta creato un account apposito, il produttore ha condiviso con i membri tre diverse versioni del brano Hurricane. I fan hanno potuto votare la preferita – una versione leggermente modificata rispetto all’originale -, che ha raccolto ben il 90% dei consensi, e che è finita dritta dritta nell’album.

I punti di forza di Discord

Discord, fondamentalmente, permette di creare gruppi ben strutturati con interessi precisi e diversi – come nel caso dei fan di West – senza che un feed centrale. A differenza di Twitter, dove tutto si lega agli hashtag ed è pubblico, c’è maggiore intimità e un’esclusività di contenuti, che non possono diventare virali. In sostanza Discord – un po’ come i subreddit o i gruppi Facebook – dà la possibilità di interagire e mostrarsi senza il rischio di finire al centro di polemiche. Nato come piattaforma per i gamer del PC, così che potessero parlare durante i multiplayer, alla fine Discord è diventato la tana di moltissimi giovani della gen Z. E dei fan ai quali West, tramite Discord, ha chiesto direttamente l’opinione, creando un precedente per un nuovo utilizzo della una piattaforma.