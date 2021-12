La cartolina fallica di Trump per augurare buon Natale 2021 che ha ingannato la rete

Su Twitter dall’inizio di dicembre ha cominciato a girare una cartolina fallica Trump (soprannominata così per comodità visto il soggetto) per augurare un buon Natale 2021. Sul biglietto si legge: «Buon Natale dalla Casa Bianca versione invernale» e sullo sfondo, in bianco e nero, compare l’ex presidente degli Stati Uniti. C’è un dettaglio che è stato fatto notare da parecchie persone sui social – a partire da diversi account verificati con la spunta blu su Twitter – e che ha esaltato non poche persone: la parte bianca della foto che salta subito all’occhio – panciotto e camicia di Donald Trump, se ci fosse bisogno di specificare – riproduce una evidente forma fallica.

LEGGI ANCHE >>> La campagna di Trump sapeva già quando le ha diffuse che quelle sulla cospirazione elettorale erano fake news

Da dove arriva la cartolina fallica Trump Natale 2021

Del fact checking inerente questa post card fallica Trump si sono occupati diversi giornalisti e molti – che ci erano cascati in prima battuta – si sono corretti ammettendo di aver dato per vero un contenuto che, a conti fatti, è stato creato appositamente per essere una battuta. Come ha ricostruito Snopes.com, l’immagine che è stata ricondivisa da una serie di account anti Trump e di sinistra che l’hanno data per vera e che poi hanno dovuto ritornare sui propri passi. Tutto è partito da Grant Stern, editore esecutivo di Occupy Democrats e autore di libri.

I got punked by a Twitter trend 🙂 So, to stop the trend, I deleted this tweet. With apologies was a parody. https://t.co/wJtQ8DbMZS pic.twitter.com/v4KL7kWfd1 — Grant Stern is vaxxed (@grantstern) December 6, 2021

Il tweet che è comprensibilmente andato virale e ha dato il via alla storia che si trattasse degli auguri ufficiali di Trump per quest’anno è stato cancellato per «fermare il trend».

La foto è stata costruita partendo da Trump dalla Regina Elisabetta nel 2021

Plenty of blue tick accounts are currently spreading a fake “Donald Trump Christmas card” (left), which is so obviously made up. The real one (right) is available to purchase on the former president’s website. pic.twitter.com/TToXx93rOE — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 6, 2021

L’immagine di Trump in cui camicia e panciotto richiamano la forma fallica se vista in bianco è nero non è stata scattata alla Casa Bianca ma durante un banchetto a Buckingham Palace il 3 giugno 2019 in cui, accanto all’ex presidente Usa, sono presenti la regina Elisabetta, la moglie Melania Trump, il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla. Come ha anche precisato Shayan Sardarizadeh, giornalsita debunker di BBC, uno dei veri biglietti di Natale di Trump in vendita sul suo sito in questo periodo è ben diverso. Se fosse vero sarebbe esilarante ma prima di farsi trasportare dall’entusiasmo in casi come questo è bene verificare la provenienza delle immagini.

(Immagine copertina da Twitter)