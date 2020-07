Vauro contro Giordano: «Non posso avere il chihuahua da sotto mentre parlo» | VIDEO

Nel corso della puntata di Stasera Italia su Rete 4 è andata in scena una discussione molto accesa tra il giornalista Mario Giordano e il vignettista Vauro, proprio nel momento della trasmissione in cui si stava parlando di migranti e degli accordi con la Libia che il parlamento italiano ha nuovamente finanziato. Lo scontro Vauro-Giordano si è consumato proprio su questo punto e ha visto anche una reazione del vignettista che farà molto discutere.

Vauro contro Giordano: «Se abbaia mentre parlo, mi taccio»

Vauro, infatti, si è rivolto alla conduttrice Veronica Gentili dopo essere stato interrotto da Mario Giordano, affermando che il giornalista non doveva «abbaiare» e che non poteva continuare con «il chihuahua da sotto mentre parlo».

“Sono state rifinanziate le missioni in Libia, questo significa che, con il voto trasversale, erano tutti d’accordo a mandare lì i soldi: non sarà più costoso continuare a finanziare chi veramente fa il traffico di esseri umani?”@VauroSenesi a #StaseraItalia sui migranti pic.twitter.com/2jsyJwarc5 — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 17, 2020

Il motivo dello scontro Vauro-Giordano

Vauro stava cercando di spiegare cosa significa rifinanziare la missione in Libia e quanto costa all’Italia farlo (molto più degli attuali sistemi di accoglienza previsti per i migranti durante l’emergenza coronavirus). Ha spiegato che alcuni ‘coraggiosi’ in maggioranza hanno deciso di non votare l’accordo che, in ogni caso, è passato con i voti della Lega di Matteo Salvini.

Tuttavia Mario Giordano sosteneva che i traffici di migranti non vengono supportati dalle azioni della cosiddetta guardia costiera libica, ma dalle mafie. Per esprimere questo concetto si è sovrapposto a Vauro, che ha poi fatto la successiva esternazione sul chihuahua.

Vauro-Giordano, la reazione alla sua frase

Sui social network, la frase pronunciata da Vauro per evidenziare l’interruzione di Mario Giordano non è particolarmente piaciuta, raccogliendo critiche e commenti negativi. Nella trasmissione Stasera Italia, che spesso utilizza la tecnica del duro scontro tra gli ospiti per alzare i livelli d’attenzione, non è la prima volta che si assiste a incalzanti botta e risposta tra opinionisti. Lo stesso Vauro, in passato, era stato protagonista di duri scontri negli studi di Rete 4. Emblematico, ad esempio, è il caso del faccia a faccia con il Brasiliano, personaggio noto sui social network per le sue idee di estrema destra. Alla fine, tuttavia, i due si sono riappacificati con un pranzo al ristorante. Succederà la stessa cosa anche tra Vauro e Mario Giordano?