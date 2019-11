Alla fine, tutto si è concluso con una stretta di mano via Instagram. C’è stato un pranzo Vauro-Brasile, in una trattoria di Roma, per chiarirsi dopo quanto accaduto in trasmissione a Diritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio. I due si erano affrontati a muso duro, scambiandosi parole grosse, con Vauro che lo aveva apostrofato con il termine «fascista» e con il Brasile che aveva detto del vignettista «puzzi de vino».

Vauro-Brasile, l’incontro al ristorante

Il battibecco era andato avanti nelle primissime ore successive alla trasmissione, soprattutto in seguito ad alcune dirette Instagram del Brasile. Nel pomeriggio del giorno dopo, invece, era arrivato il primo segnale distensivo da parte di Vauro, che aveva invitato il Brasile a un incontro dopo il quale – aveva scritto il Vignettista – entrambi avrebbero avuto la «puzza de vino» addosso.

Quell’incontro c’è stato oggi, 12 novembre, a pranzo in una trattoria romana. Il momento della pace è stato filmato ed è stato trasmesso in diretta Instagram sul profilo del Brasile, account da almeno 100mila followers.

Vauro-Brasile, le dichiarazioni congiunte

«Abbiamo fatto tutti i danni – ha detto il Brasile -, ma alla fine ci siamo chiesti scusa da persone civili, senza fare passi indietro. Chiedere scusa è sinonimo di essere uomini. Ho sentito anche la signora Francesca Fagnani: a lei ho chiesto umilmente scusa».

Poi, ha lasciato la parola a Vauro chiamandolo ‘Fratellì‘. «Sono molto contento di aver pranzato insieme a Massimiliano – ha detto il vignettista -. È stato brutto trovarsi muso a muso con lui. Ma in quel momento, nel suo volto ho visto l’umanità. Mi ha fatto molto piacere che da quello scontro ci sia stato poi un incontro».

Nello spazio della diretta Instagram, c’è stata anche la documentazione della stretta di mano. L’incontro, insomma, si è svolto in maniera cordiale, mettendo fine, forse in maniera definitiva, alle polemiche dei giorni scorsi.