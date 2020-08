Da oggi Valerio Carocci del Cinema America avrà la scorta

A Valerio Carrocci, capo dei ragazzi del Cinema America, girerà con la scorta a partire da oggi. Dopo l’aggressione Cinema America dello denunciata dai profili social dell’associazione che recupera gli spazi del cinema a Trastevere, alla vittima è stata assegnata una protezione che si è resa necessaria. A portare a questa decisione è stata la violenta aggressione subita dal giovane a Trastevere da parte di un antagonista di sinistra.

Scorta per Valerio Carrocci del Cinema America

Già un anno fa Valerio Carrocci era stato violentemente picchiato da alcuni esponenti di estrema destra. Oltre a questi episodi sfociati in violenza fisica l’associazione Piccolo America ha chiarito anche che ci sono stati episodi di violenza ripetuti con frequenza regolare nel tempo ai loro danni. Lo scopo di questa associazione è quello di aprire, nei prossimi mesi, la sala cinematografica del Troisi di Trastevere facendo anche godere ai romani e a chi si trova a Roma serate cinematografiche gratuite nel centro della città.

Minacce e aggressioni da parte di singoli

Carrocci è stato aggredito, come specificato dall’associazione stessa, « a opera di un singolo individuo, per quanto sappiamo estraneo da anni a qualunque attività politica». Cinema America e le sue iniziative sono senz’altro tornate a far parlare dopo che Giuseppe Conte negli scorsi giorni ha assistito al debutto della stagione sedendosi a terra insieme a tutte le altre persone presenti. Nonostante tutto, come già confermato, «l’attività del Piccolo America, tuttavia, non si fermerà qui e andrà avanti con gli appuntamenti cinematografici previsti in piazza» ringraziando sentitamente «tutte quelle persone che hanno espresso solidarietà per le vili aggressioni e minacce subite e ricevute da Valerio Carocci».

(Immagine copertina dal profilo Facebook di Valerio Carocci)