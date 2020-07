Giuseppe Conte si siede a terra e assiste al debutto della stagione del Cinema America

Una sorpresa dell’ultima ora, un tributo al lavoro di tutti coloro che stanno provando a dare una parvenza di normalità a questa stagione cinematografica estiva. Giuseppe Conte al Cinema America ci arriva all’improvviso, in un venerdì sera romano, quando i ragazzi che da tempo rilanciano il progetto di uno dei luoghi storici della pellicola nella Capitale avevano dato il via alla stagione estiva di proiezioni all’aperto, a piazza San Cosimato.

Giuseppe Conte alla prima proiezione del Piccolo America

Insieme alla compagna Olivia Paladino, il presidente del Consiglio è arrivato in piazza, ha preso posto a terra, insieme a tutte le persone che hanno assistito alla proiezione del film La bella vita di Virzì e poi ha anche ricevuto in omaggio una delle storiche magliette del Cinema America che, negli ultimi tempi – dopo le aggressioni subite a Trastevere da parte, ad esempio, dell’ex fidanzata del presidente della Fondazione Valerio Carocci -, è diventato un vero e proprio simbolo di antifascismo.

La Fondazione Piccolo America ha accolto con piacere la sorpresa: «I cuscini di piazza San Cosimato – hanno scritto sui social network – sono belli perché puoi trovarci chiunque, anche il presidente del Consiglio». Un gesto che ha avvicinato molto il premier alla realtà che ha come obiettivo quello di far rivivere uno spazio storico nel cuore di Trastevere, facendo un’opera importante di divulgazione cinematografica tra la popolazione romana.

Dal 3 luglio al 30 agosto, infatti, la fondazione Piccolo America – come abbiamo già avuto modo di raccontarvi – ha organizzato proiezioni e incontri tra piazza San Cosimato, la Cervelletta e Ostia. Un programma in itinere che non ha escluso sorprese. Un po’ come quella di ieri sera, con il presidente del Consiglio nostalgicamente seduto a terra a guardare verso un grande schermo.