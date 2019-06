Hanno aggredito anche l’ex ragazza del presidente del Piccolo America

Di nuovo. Ancora il Cinema America nel mirino. Federica Zacchia, l’ex fidanzata del presidente della Fondazione Piccolo America, Valerio Carocci, è stata aggredita la scorsa notte a Trastevere, a pochi passi dalla sede del Cinema America. La notizia è stata diffusa dalla Questura: da Piazzale Clodio stanno svolgendo gli opportuni accertamenti del caso.

Federica Zacchia, il messaggio su Facebook di qualche giorno fa

Qualche giorno fa, la ragazza aveva pubblicato un post di solidarietà su Facebook per quanto avvenuto ai quattro giovani aggrediti a Trastevere. Pubblicando una sua foto con la maglietta del Cinema America, Federica Zacchia aveva scritto: «Questa è la prima volta che ho messo questa maglia. Stasera la indosso con lo stesso sorriso e la stessa fierezza contro ogni forma di violenza… perché è chiaro che non è una semplice maglia, ma è simbolo di lotta, determinazione e soprattutto di possibilità di costruzione di un’alternativa politica».

Cinema America, la nuova aggressione nella notte

Anche la donna, così come i quattro ragazzi aggrediti tra sabato e domenica notte, è stata raggiunta nei pressi di Trastevere, in via Manara. Si è trattato del secondo caso in pochi giorni: le autorità hanno attivato adeguate misure di vigilanza in tutta l’area interessata dagli eventi dell’associazione Piccolo America, tese ad assicurare che le attività culturali e ricreative si svolgano in assoluta serenità.

Federica Zacchia è un’attrice di 29 anni. Sarebbe stata raggiunta da due persone che l’avrebbero spintonata e fatta cadere a terra. La ragazza ha avuto tre i giorni di prognosi per una escoriazione al volto.

Proprio questa mattina si era diffusa la notizia che i responsabili della prima aggressione ai ragazzi che indossavano la maglietta del Cinema America sono stati identificati dai video delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

Cinema America, i commenti

Immediata il commento del vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: «Oggi un’altra aggressione ai ragazzi del Cinema America – ha scritto su Twitter -. A una donna, ‘colpevole’ solo di indossare una maglietta. È assurdo. Aspettiamo l’esito delle indagini ma, a prescindere dal caso in sé, ogni forma di violenza fisica o verbale va condannata senza esitazioni».

