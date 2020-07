Le minacce di morte e l’aggressione a Valerio Carocci del Cinema America

Le indiscrezioni erano circolate già nelle scorse ore, ma adesso sono i profili social della stessa associazione che si occupa del recupero degli spazi del cinema a Trastevere e non solo a confermare quanto accaduto. L’ennesima aggressione Cinema America, l’ennesimo attacco personale a Valerio Carocci che ha messo in piedi una vera e propria sfida per poter restituire alla città di Roma e all’Italia intera un luogo di cultura.

Aggressione Cinema America, la denuncia rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni

«Siamo purtroppo costretti a confermare le notizie pubblicate oggi sui giornali che riguardano sia le minacce di morte verbali ricevute nei mesi passati – scrive l’account Twitter del Piccolo America -, sia l’aggressione fisica subita da dal nostro Valerio Carocci negli ultimi giorni».

L’associazione Piccolo America parla di episodi che si sono ripetuti nel tempo con frequenza (si ricordi, tra le altre cose, l’aggressione di stampo fascista subita dalla ex compagna di Valerio Carocci lo scorso anno) e che hanno avuto come bersaglio proprio l’associazione che punta a proporre serate cinematografiche gratuite nel centro di Roma e che porteranno all’apertura della sala cinematografica del Troisi di Trastevere nei prossimi mesi.

«Vogliamo però sottolineare – scrivono dall’account Twitter – che non c’è in atto nessuna contrapposizione tra Piccolo America e centri sociali: minacce e aggressioni sono a opera di un singolo individuo, per quanto sappiamo estraneo da anni a qualunque attività politica». L’attività del Piccolo America, tuttavia, non si fermerà qui e andrà avanti con gli appuntamenti cinematografici previsti in piazza. L’associazione, inoltre, ha voluto ringraziare tutte quelle persone che hanno espresso solidarietà per le vili aggressioni e minacce subite e ricevute da Valerio Carocci.