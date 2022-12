Secondo Twitter, l’account del ministero degli Esteri norvegese è una organizzazione nigeriana

Norvegia-Nigeria sarebbe potuta essere sicuramente una delle grandi sfide tra le escluse del mondiale in Qatar, visto il parterre di calciatori che militano in entrambe le nazionali. Invece, al momento, è solo uno degli argomenti più caldi di Twitter, visto che il ministero degli Affari Esteri norvegese è stato etichettato, da Twitter, come una organizzazione nigeriana. L’errore è stato evidenziato dallo stesso account istituzionale del ministero norvegese, con un tweet dal sapore ironico, ma che punta a bacchettare il team di gestione delle etichette di Twitter.

Ricorderete che, da qualche tempo, Twitter è solito utilizzare una etichetta ufficiale per gli account istituzionali. Lo fa con tutti gli uffici pubblici: ministeri, organizzazioni, autorità, associazioni. In passato, ne abbiamo parlato anche noi quando – nel marzo del 2021 – quando l’etichetta “funzionario di Stato” era comparsa a definire il profilo di Luigi Di Maio, all’epoca ministro degli Esteri. Non è stata, ovviamente, una iniziativa personale dell’ex esponente del governo Draghi, ma la definizione ha risposto a una precisa esigenza di Twitter che voleva individuare così i ruoli specifici dei soggetti verificati.

Questa esigenza è arrivata anche in Norvegia, dove – però – il social network si è esposto a una vera e propria gaffe:

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉

P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W

— Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022