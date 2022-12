La (falsa) copertina di Charlie Hebdo con Papa Francesco

A partire dal 30 novembre e nei giorni seguenti, sui social ha iniziato a girare una presunta copertina Charlie Hebdo Papa in cui Francesco afferma – toccando il sedere di un bambino -: «Tieni i tuoi figli lontani da questi crudeli e pericolosi buriati» in francese. Accanto al Papa c’è un monaco buddista che fotografa un crocefisso. Il riferimento è ai buriati, tribù mongola che vive in Siberia e la cui maggioranza professa il buddhismo. Nell’illustrazione si vede il numero (o meglio, presunto numero) della copertina di Charlie Hebdo di riferimento: 1.585 del 30 novembre 2022. Questa illustrazione fa riferimento, come ricostruito dai colleghi di Facta News, a una copertina falsa della rivista.

“TIENI I TUOI FIGLI LONTANI DA QUESTI CRUDELI E PERICOLOSI BURIATI!” Charlie Hebdo ha ripercorso l’affermazione del tutto idiota del Papa, che ha affermato che “i buriati ei ceceni sono particolarmente crudeli”. pic.twitter.com/BIGEimjWRl — Enrico Farabollini (@EnricoFaraboll1) November 30, 2022



La finta copertina Charlie Hebdo Papa

Questa illustrazione non è mai stata una copertina di Charlie Hebdo, né il 30 novembre 2022 né in precedenza. Il riferimento, se fosse vera, sarebbe a quanto il Papa ha affermato il 28 novembre rilasciando una intervista alla rivista gesuita statunitense America. Risulta facilmente verificabile – considerato che sul sito di Charlie Hebdo è presente un archivio di tutte le copertine dei numeri della rivista – che l’uscita del 30 novembre ha un’illustrazione che non ha niente a che vedere con quella presunta con il Papa e il bambino.

Oltre a questo, un’altra inesattezza è che il numero della rivista pubblicato il 30 novembre è il 1.584, non il 1.585 (come si vede nel tweet che abbiamo riportato sopra), che invece è uscito la settimana successiva, il 7 dicembre 2022. Una copertina, quindi, che non è mai esistita e che non è attribuibile – come per molti sarebbe facile credere – alla celebre rivista satirica francese.